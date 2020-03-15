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      МОЗ ініціюватиме закриття закладів харчування та зміну руху транспорту

      -
      МОЗ ініціюватиме зміну роботи ресторанів та транспорту / kg.ua

      Незабаром в Україні можуть закрити торговельні центри, ресторани, а також обмежити рух громадського транспорту. Міністерство охорони здоров’я звертатиметься до Кабміну внести зміни у режим карантину, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

      Зміни можуть ввести вже 16 – 18 березня. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

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      Ми будемо ініціювати закриття торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, музеїв, закладів громадського харчування,
      – заявив Ляшко.

      Та додав, що відомство рекомендуватимемо також зміну графіку громадського транспорту.

      Все це потрібно, щоб мінімізувати скупчення людей. Ляшко наголосив також на важливості дотримуватися правила дистанції. Адже на відстані 1,5 метра ризик заразитися коронавірусом мінімальний.

      Щодо того, скільки триватиме карантин, то заступник міністра зазначив, що все залежатиме від ситуації в Україні та країнах, які межують з нею.

      Зверніть увагу! Раніше про закриття закладів громадського харчування, супермаркетів та пересування усередині країни заявив голова МОЗ Ілля Ємець.

      Як не заразитися коронавірусом
      Як не заразитися коронавірусом/ Інфографіка 24 каналу

      Основне про коронавірус в Україні

      • З 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення
      • Українці можуть повернутися додому. Однак усіх, хто приїжджає з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
      • Заборона поки не стосується заходів державної необхідності, наприклад, засідання Верховної Ради та обласних рад.
      • Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

      Де можна пройти тест на коронавірус інфографіка 24 канал
      Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Транспорт Здоров'я Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
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