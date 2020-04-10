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      Минздрав едет в Ивано-Франковск, где наибольшее количество смертей от коронавируса

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      Команда Минздрава отправилась в Ивано-Франковск / Getty images

      Команда Министерства здравоохранения 10 апреля отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует по количеству летальных случаев.

      Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в комиссию входят заместитель министра здравоохранения, профессора, которые занимаются инфекционными болезнями, анестезиологи и ревматологи.

      Важно Некоторые слишком поздно обращаются к врачам, – мэр Ивано-Франковска о коронавирусе в городе

      Команда рассмотрит каждый конкретный случай и даст рекомендации по лечению коронавируса.

      Накануне Виктор Ляшко посетил Николаев, где нет ни одного случая коронавирусной инфекции. Команда проверила несколько тестов, но все они оказались отрицательными.

      Кроме того, команда министерства уже посещала Тернопольщину, поскольку там медики массово изъявляли желание уволиться из-за вспышки болезни.

      Что известно о ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковске

      • По состоянию на 10 апреля в области зафиксировали 254 случая коронавирусной болезни.
      • Наибольшее количество летальных случаев по состоянию на 9 апреля было зафиксировано в Ивано-Франковской области – по меньшей мере 15.
      • Кабинет Министров Украины рассматривает вероятность введения комендантского часа в области.
      • В Ивано-Франковске с 6 апреля установили круглосуточные посты на дорогах. На них проводят обязательный температурный скрининг для предотвращения распространения коронавируса.
      • В городе также измеряют температуру покупателям на входе в магазин из-за эпидемии коронавируса.

      коронавірус як не заразитися
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Новости политики Жертвы Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Новости Ивано-Франковска
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