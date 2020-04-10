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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      МОЗ їде до Івано-Франківська, де найбільша кількість смертей від коронавірусу

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      Команда МОЗ вирушила до Івано-Франківська / Getty images

      Команда Міністерства охорони здоров'я 10 квітня відправилася до Івано-Франківської області, яка лідирує за кількістю летальних випадків.

      Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що у комісії перебуває заступник міністра охорони здоров’я, професори, які займаються інфекційними хворобами, анестезіологи та ревматологи.

      Важливо Дехто занадто пізно звертається до лікарів, – мер Івано-Франківська про коронавірус у місті

      Команда розгляне кожен конкретний випадок і надасть рекомендації щодо лікування коронавірусу.

      Напередодні Віктор Ляшко відвідав Миколаїв, де немає жодного випадку коронавірусної інфекції. Команда перевірила кілька тестів, але усі вони виявилися негативними.

      Окрім того, команда міністерства вже відвідувала Тернопільщину, оскільки медики масово виявляли бажання звільнитися через спалах хвороби.

      Що відомо про ситуацію з коронавірусом в Івано-Франківську

      • Станом на 10 квітня в області зафіксували 254 випадки коронавірусної хвороби.
      • Найбільша кількість летальних випадків станом на 9 квітня була зафіксована в Івано-Франківській області – щонайменше 15.
      • Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години в області.
      • В Івано-Франківську з 6 квітня встановили цілодобові пости на дорогах. На них проводять обов'язковий температурний скринінг для запобігання поширенню коронавірусу.
      • У місті також міряють температуру покупцям на вході до магазину через епідемію коронавірусу.

      коронавірус як не заразитися
      Як вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Новини України Лікування Здоров'я Новини політики Жертви Коронавірус COVID-19 Міністерство охорони здоров’я Новини Івано-Франківська
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