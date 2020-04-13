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      Минздрав призвал украинцев остаться дома на Пасху: видео

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      Минздрав призвал быть дома на праздники / Слово и Дело

      Минздрав в видеоролике призвал украинцев оставаться дома на праздники и соблюдать режим карантина. Как пример, Министерство здравоохранения продемонстрировало кадры празднования Пасхи за границей во время пандемии.

      Из-за вспышки коронавирус пасхальные традиции изменились впервые за много лет: в Израиле традиционная для Песаха церемония у Стены плача прошла без зрителей, в Ватикане Папа Франциск совершил крестный ход на пустой площади Святого Петра.

      К теме Полиция оштрафовала священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье: известно, в каких областях

      Зато, продемонстрировал в видео Минздрав, в Черновицкой области, где одна из крупнейших в Украине вспышек коронавируса, люди массово собрались возле церквей в Вербное воскресенье, игнорируя карантинные ограничения.

      Смотрите видео Минздрава:

      Ранее Всеукраинский совет церквей договорился, что богослужения во всех храмах Украины всех без исключения конфессий будут проходить исключительно с участием священнослужителей. Пасхальные корзины будут освящать на улице. А для того, чтобы к службе смогли присоединиться прихожане, будут онлайн-трансляции.

      По состоянию на 13 апреля в Украине подтвердили 3 102 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 93 пациенты умерли, еще 97 больных – выздоровели.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Религия Пасха Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Коронавирус COVID-19
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