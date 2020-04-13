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      Толпы в церквях на Вербное воскресенье: полиция оштрафовала троих священников

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      Полиция оштрафовала троих священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье / Фейсбук Сергея Кушнира

      Полиция вынесла административные штрафы троим церковникам. Причина – те допустили скопление людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля. Однако карантинные меры запрещают это делать.

      Как рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, материалы еще по 12 случаям сейчас изучают правоохранители.

      К теме Вербное воскресенье и карантин: украинцы несмотря на ограничения идут в храмы – фото и видео нарушений

      Глава МВД подчеркнул, что безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения.

      "У нас свобода совести, но... имейте же совесть!" – добавил Аваков.

      Ранее представители МВД и Всеукраинский совет церквей договорились, что богослужения во всех храмах Украины и всех без исключения конфессий будут происходить исключительно при участии священнослужителей. А для того, чтобы к службе смогли присоединиться прихожане, будут онлайн-трансляции. Прихожане смогут посещать храмы только индивидуально, и когда там не будет богослужений.

      Кроме того, количество лиц, которые одновременно находятся вместе, не должно быть больше двух в больших храмах и не больше одного в храмах меньшего размеров. Но это не учитывая священнослужителей. Все присутствующие должны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

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      Что касается освящения вербы и пасхальных корзин, то это должно происходить так:

      • в городах священнослужителей будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, где те будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными;
         
      • в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник пройдет по улицам и освятит их.

      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 12 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 102 человека, 93 человека умерли: 47 мужчин и 46 женщин. Между тем 97 пациентов выздоровели.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • 17 марта Верховная Рада усилила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать какие-либо туристические путешествия, прежде всего самолетами.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двое; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

      нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения, которые действуют в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Штрафы Арсен Аваков Министерство внутренних дел Религия Карантин в Украине 2020 Пасха
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