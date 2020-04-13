Толпы в церквях на Вербное воскресенье: полиция оштрафовала троих священников

Полиция вынесла административные штрафы троим церковникам. Причина – те допустили скопление людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля. Однако карантинные меры запрещают это делать.

Как рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, материалы еще по 12 случаям сейчас изучают правоохранители.

К теме Вербное воскресенье и карантин: украинцы несмотря на ограничения идут в храмы – фото и видео нарушений

Глава МВД подчеркнул, что безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения.

"У нас свобода совести, но... имейте же совесть!" – добавил Аваков.

О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020

Ранее представители МВД и Всеукраинский совет церквей договорились, что богослужения во всех храмах Украины и всех без исключения конфессий будут происходить исключительно при участии священнослужителей. А для того, чтобы к службе смогли присоединиться прихожане, будут онлайн-трансляции. Прихожане смогут посещать храмы только индивидуально, и когда там не будет богослужений.

Кроме того, количество лиц, которые одновременно находятся вместе, не должно быть больше двух в больших храмах и не больше одного в храмах меньшего размеров. Но это не учитывая священнослужителей. Все присутствующие должны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

Обратите внимание Когда верующие не важнее их денег: как УПЦ МП пренебрегает правилами карантина – фото и видео

Что касается освящения вербы и пасхальных корзин, то это должно происходить так:

в городах священнослужителей будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, где те будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными;



в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник пройдет по улицам и освятит их.

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 12 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 102 человека, 93 человека умерли : 47 мужчин и 46 женщин. Между тем 97 пациентов выздоровели.

: 47 мужчин и 46 женщин. Между тем 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля. В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. 17 марта Верховная Рада усилила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина : штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили совершать какие-либо туристические путешествия , прежде всего самолетами.

, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двое; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.



Новые карантинные ограничения, которые действуют в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала