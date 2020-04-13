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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Натовпи у церквах на Вербну неділю: поліція оштрафувала трьох священників

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      Поліція винесла адміністративні штрафи трьом церковникам. Причина – ті допустили скупчення людей в храмах на Вербну неділю 12 квітня. Однак карантинні заходи забороняють це робити.

      Як розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, матеріали ще за 12 випадками наразі вивчають правоохоронці.

      До теми Вербна неділя і карантин: українці попри обмеження йдуть до храмів – фото і відео порушень

      Очільник МВС наголосив, що безвідповідальність та неповага до людського здоров'я не мають до Бога жодного стосунку. 

      "У нас свобода – совісті, але ж... майте ж совість!" – додав Аваков. 

      Раніше представники МВС і Всеукраїнська рада церков домовилися, що богослужіння у всіх храмах України та всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. А для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції. Парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь.

      Крім того, кількість осіб, які одночасно перебувають разом, не повинна бути більше ніж дві у великих храмах і не більше ніж одна у храмах меншого розмірів. Але це не враховуючи священнослужителів. Всі присутні мають носити маски, а ззовні не повинно бути черг. 

      Зверніть увагу Коли віряни не важливіші за їхні гроші: як УПЦ МП нехтує правилами карантину – фото і відео

      Щодо освячення верби та великодніх кошиків, то це має відбуватися так:

      • у містах священнослужителів будуть запрошуватися в пекарні, на заводи або в магазини, де ті будуть освячувати паски, і всі охочі зможуть купити їх вже освяченими;
      • у селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик зможе пройти вулицями та освятить їх.

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Згідно з даними МОЗ, станом на 12 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 102 особи, 93 людини померли: 47 чоловіків і 46 жінок. Натомість 97 пацієнтів одужали.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • 17 березня Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

      нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Арсен Аваков Карантин в Україні 2020 Міністерство внутрішніх справ Великдень Штрафи Релігія
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