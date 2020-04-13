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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ

      МОЗ закликало українців залишитись вдома на Великдень: відео

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      МОЗ закликало бути вдома на свята / Слово і Діло

      МОЗ у відеоролику закликало українців залишатись вдома на свята і дотримуватись режиму карантину. Як приклад, Міністерство охорони здоров'я продемонструвало кадри відзначення Великодня за кордоном під час пандемії.

      Через спалах коронавірусу великодні традиції змінилися вперше за багато років: в Ізраїлі традиційна для Песаха церемонія біля Стіни плачу пройшла без глядачів, у Ватикані Папа Франциск здійснив хресну ходу на порожній площі Святого Петра.

      До теми Поліція оштрафувала священників за порушення карантину у Вербну неділю: відомо, в яких областях

      Натомість, продемонструвало у відео МОЗ, у Чернівецькій області, де один з найбільших в Україні спалахів коронавірусу, люди масово зібрались біля церков у Вербну неділю, ігноруючи карантинні обмеження.

      Дивіться відео МОЗ:

      Раніше Всеукраїнська рада церков домовилася, що богослужіння у всіх храмах України всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. Великодні кошики освячуватимуть на вулиці. А для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції.

      Станом на 13 квітня в Україні підтвердили 3 102 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 93 пацієнти померли, ще 97 хворих – одужали.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Великдень Релігія Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я
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