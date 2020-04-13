МОЗ закликало українців залишитись вдома на Великдень: відео
МОЗ у відеоролику закликало українців залишатись вдома на свята і дотримуватись режиму карантину. Як приклад, Міністерство охорони здоров'я продемонструвало кадри відзначення Великодня за кордоном під час пандемії.
Через спалах коронавірусу великодні традиції змінилися вперше за багато років: в Ізраїлі традиційна для Песаха церемонія біля Стіни плачу пройшла без глядачів, у Ватикані Папа Франциск здійснив хресну ходу на порожній площі Святого Петра.
До теми Поліція оштрафувала священників за порушення карантину у Вербну неділю: відомо, в яких областях
Натомість, продемонструвало у відео МОЗ, у Чернівецькій області, де один з найбільших в Україні спалахів коронавірусу, люди масово зібрались біля церков у Вербну неділю, ігноруючи карантинні обмеження.
Дивіться відео МОЗ:
Раніше Всеукраїнська рада церков домовилася, що богослужіння у всіх храмах України всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. Великодні кошики освячуватимуть на вулиці. А для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції.
Станом на 13 квітня в Україні підтвердили 3 102 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 93 пацієнти померли, ще 97 хворих – одужали.
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