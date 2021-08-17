В Минздраве назвали условия введения желтой карантинной зоны в Украине

По всей территории Украины сейчас действует зеленый уровень эпидемической опасности. Однако его могут усилить в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей Минздрава.

Решение об установлении желтой зоны будет принимать Государственная комиссия ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

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Желтая зона карантина

Итак, в Украине карантинные меры усилят в случае наличия в течение трех дней подряд одного из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней – более чем 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 4%;

количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – менее 300;

наличия оснований для установления красного уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

При нормализации эпидемической ситуации и достижения признаков зеленой зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к зеленому уровню,

– отметили в Минздраве.

Оранжевая зона карантина

В случае ухудшения показателей в определенном регионе и установлении красного уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на желтом уровне.

Оранжевый уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигналом о приближении региона к красному.

Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из таких показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тысяч населения менее 300,

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тысяч населения более 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.

Красная зона карантина

Устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более таких признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – более 65%;

количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – менее 300;

число госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.



Какие ограничения действуют в карантинных зонах / Данные Минздрава

Ситуация с COVID-19 в Украине