Рішення про встановлення жовтої ухвалюватиме Державна комісія ТЕБ і НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
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Жовта зона карантину
Отже, в Україні карантинні заходи посилять в разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак:
- кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів – більше ніж 75;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше як 4%;
- кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;
- наявності підстав для встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.
При нормалізації епідемічної ситуації та досягнення ознак зеленої зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної комісії ТЕБ та НС вся країна перейде до зеленого рівня,
– зазначили у МОЗ.
Помаранчева зона карантину
Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигналом про наближення регіону до червоного.
Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:
- завантаженість у регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
- кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тисяч населення менше ніж 300,
- кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тисяч населення понад 60,
- коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
- зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.
На помаранчевому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові протиепідемічні обмеження.
Червона зона карантину
Встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:
- завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – більш як 65%;
- кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;
- кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – більше ніж 60;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;
- рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.
Які обмеження діють у карантинних зонах / Дані МОЗ
Ситуація з COVID-19 в Україні
- захворіли – 2 267 219 осіб;
- одужали – 2 197 508 пацієнтів;
- померли – 53 296 громадян.