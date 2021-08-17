Рішення про встановлення жовтої ухвалюватиме Державна комісія ТЕБ і НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Читайте також COVID-19 в Україні: близько тисячі інфікованих, 27 – летальні

Жовта зона карантину

Отже, в Україні карантинні заходи посилять в разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак:

  • кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів – більше ніж 75;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше як 4%;
  • кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;
  • наявності підстав для встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

При нормалізації епідемічної ситуації та досягнення ознак зеленої зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної комісії ТЕБ та НС вся країна перейде до зеленого рівня,
– зазначили у МОЗ.

Помаранчева зона карантину

Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигналом про наближення регіону до червоного.

Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

  • завантаженість у регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
  • кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тисяч населення менше ніж 300,
  • кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тисяч населення понад 60,
  • коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
  • зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На помаранчевому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові протиепідемічні обмеження.

Червона зона карантину

Встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

  • завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – більш як 65%;
  • кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;
  • кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – більше ніж 60;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;
  • рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.

Які обмеження діють у карантинних зонах / Дані МОЗ

Ситуація з COVID-19 в Україні

  • захворіли – 2 267 219 осіб;
  • одужали – 2 197 508 пацієнтів;
  • померли – 53 296 громадян.