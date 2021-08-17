Рішення про встановлення жовтої ухвалюватиме Державна комісія ТЕБ і НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Жовта зона карантину

Отже, в Україні карантинні заходи посилять в разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів – більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше як 4%;

кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

При нормалізації епідемічної ситуації та досягнення ознак зеленої зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної комісії ТЕБ та НС вся країна перейде до зеленого рівня,

– зазначили у МОЗ.

Зверніть увагу! У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні червоного рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на жовтому рівні.

Помаранчева зона карантину

Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигналом про наближення регіону до червоного.

Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість у регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тисяч населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тисяч населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На помаранчевому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові протиепідемічні обмеження.

Червона зона карантину

Встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – більш як 65%;

кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – більше ніж 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.

Які обмеження діють у карантинних зонах / Дані МОЗ

Ситуація з COVID-19 в Україні