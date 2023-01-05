Мир будет знать, как и когда Россия готовит новую эскалацию – обращение Зеленского
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 5 января рассказал об активном дипломатическом дне.
Зеленский рассказал, еще 4 лидера государств-партнеров полностью проинформированы об украинских оборонных нуждах и о ближайших планах России.
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Россия не сможет скрыть новую волну агрессии
Президент заверил, что России не удастся скрыть ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы.
Мир будет знать во всех деталях – как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим,
– сказал украинский лидер.
Украина ежедневно крепит свою оборону. По словам Зеленского, со всеми лидерами обсуждают 2 вещи – больше оборонную поддержку для нашего государства, то есть больше оружия и больше защиты всем украинцам – защита на земле, в небе и на море.
Беседа с премьерами Хорватии и Латвии.
- Зеленский сегодня побеседовал с премьер-министром Хорватии Пленковичем. Разговор был не только содержательным, но и вдохновляющим. Президент услышал полную поддержку нашего государства, а также услышал готовность Хорватии быть лидером в реализации шагов, гарантирующих возвращение элементов безопасности Украине и Европы. Речь идет об усилиях, которые необходимы для очистки земли от неразорвавшихся российских мин и снарядов.
- Кроме того, президент разговаривал с премьер-министром Латвии. Обсудили пункты Украинской формулы мира – и безопасность, и то, что касается восстановления нашей территориальной целостности и полной силы Устава ООН, и справедливой ответственности России и всех ее убийц за террор против украинцев.