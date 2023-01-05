Мир будет знать, как и когда Россия готовит новую эскалацию – обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 5 января рассказал об активном дипломатическом дне.

Зеленский рассказал, еще 4 лидера государств-партнеров полностью проинформированы об украинских оборонных нуждах и о ближайших планах России.

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Россия не сможет скрыть новую волну агрессии

Президент заверил, что России не удастся скрыть ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы.

Мир будет знать во всех деталях – как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим,

– сказал украинский лидер.

Украина ежедневно крепит свою оборону. По словам Зеленского, со всеми лидерами обсуждают 2 вещи – больше оборонную поддержку для нашего государства, то есть больше оружия и больше защиты всем украинцам – защита на земле, в небе и на море.

Беседа с премьерами Хорватии и Латвии.