Преступный приказ в прямом эфире: Путин и Герасимов наговорили себе на пожизненное заключение в Гааге

Российский диктатор Владимир Путин вновь решил сыграть в большого полководца. Натянув на свое хилое тельце военную форму, он вытащил откуда-то отмытого Валерия Герасимова и перед телекамерами отдал очередной преступный приказ: продолжать массированные бомбардировки Украины и методично уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру.

Они даже не стесняются – транслируют свой террор в прямом эфире на весь мир, хвастаясь намерениями заморозить украинцев и цинично показывая средний палец всем надеждам на мир. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Прямое доказательство для трибунала в Гааге

Только вдумайтесь в этот цинизм. Герасимов стоит и без тени сомнения отчитывается о подготовленных массированных ударах по энергетическим объектам Украины. Российское командование уже определило перечень целей, наряды сил и средств для их полного уничтожения. И они совершенно серьезно пытаются приравнять энергетическую сеть, трансформаторы и подстанции, обеспечивающие жизнь обычных людей, к объектам военно-промышленного комплекса.

Слушать тот бред, который они озвучивают на всеобщее обозрение, нет никакого здравого смысла. Герасимов что-то лепечет, даже не изучив названия украинских предприятий, упоминает крылатые ракеты "Фламинго" и какие-то мифические заводы по производству беспилотников Fire Point. Но главное здесь другое: они публично зафиксировали свои намерения наносить удары по гражданской системе жизнеобеспечения. Все то, что наговорили Путин с Герасимовым, – это прямые железные доказательства для Гааги и будущего международного трибунала, где каждое их слово послужит материалом для уголовного обвинения.

Тотальная дезинформация: Путин живет в мире галлюцинаций

Наиболее показательной в этом спектакле является даже не их жестокость, а абсолютная, беспросветная дезинформированность. Российская верхушка откровенно бредит. Путин сидит перед камерами и со всей серьезностью рассказывает о каких-то наполеоновских темпах своего наступления, о захваченных с начала года тысячах квадратных километров и сотнях населенных пунктов.

Он гордо заявляет о более чем шести с половиной тысячах квадратных километров и 310 якобы захваченных населенных пунктах, убеждая, что под контролем Украины осталось чуть больше десяти процентов Донецкой области. Однако данные Института изучения войны (ISW) и аналитиков DeepState свидетельствуют: у бункерного деда просто галлюцинации. То, что он несет, в 45 раз превышает реальные продвижения оккупационной армии на поле боя.

В кремлевской верхушке сейчас все лгут всем. Генералы боятся сказать правду командованию, Герасимов фальсифицирует отчеты для Путина, а диктатор из-за собственной безграничной гордыни утешает себя сладкими сказками. Они не способны трезво посмотреть реальности в глаза. Вместо признания того, что фронт фактически стоит, а украинские воины наносят успешные контрудары, Путин просто выдумывает победы, которых не существует в природе.

Реальные потери Кремля и коллапс в тылу

А какова же реальность на земле? Для агрессора она катастрофична. Российские оккупационные войска несут колоссальные потери: ежедневно от 1700 до 1800 захватчиков гибнут или получают тяжелые ранения. За месяц их потери достигают более 42 тысяч человек, половина из которых ликвидирована. Об этом откровенно заявил Владимир Зеленский. Человеческие ресурсы в России стремительно иссякают, желающих идти на убой за кровавые рубли практически не осталось.

Именно поэтому скрытая мобилизация уже вплотную добралась до Москвы и Санкт-Петербурга: людей хватают прямо посреди улиц, на Сенной площади устраивают облавы на мигрантов, вербуют наемников в бедных странах. Пока они мечтают об успехах, в их собственном тылу горят нефтеперерабатывающие заводы и взрываются дата-центры "Яндекса" и "Сбербанка", обрушивая финансовую систему и уничтожая данные бизнеса и граждан.

Каждую ночь из-за роев украинских беспилотников в России отменяют от четырехсот до шестисот авиарейсов. Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" регулярно парализованы, а пассажиров возят на автобусах. Вся логистика страны трещит по швам, но Путина это не волнует: он окружил свою резиденцию тремя десятками башен с комплексами "Панцирь", заботясь исключительно о собственной шкуре.

Путь к разбитому корыту

Кремлевские вожаки могут отдавать любые приказы о массированных ударах, пытаясь ракетным террором прикрыть собственное стратегическое бессилие. Они могут надеяться на дизельные махинации, которые провалились еще до начала, ведь экспорт российского топлива обвалился до десятилетнего минимума, а цены на нефть остаются высокими.

Но ложь никогда не заменит реальных сил. Этот бесконечный самообман, тотальная дезинформация и жизнь в мире бункерных иллюзий неизбежно приведут Путина с Герасимовым туда, где заканчиваются все кровавые диктатуры, – к разбитому корыту, полному военному краху и международному трибуналу.