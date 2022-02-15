Политики провели разговор 15 февраля. Главной темой стала ситуация вокруг Украины.
Заметьте В Британии заявили, что сигналы России об отводе войск неоднозначны, а в США их проверяют
О чем говорили Джонсон и фор Дер Ляйен
Британский премьер и президент Еврокомиссии обсудили координацию своих действий в отношении России. В частности, в вопросе введения санкций на случай, если Кремль решится пойти в наступление.
Политики обсудили тяжелую ситуацию на украинской границе и согласились, что мир должен оставаться бдительным в ближайшие часы и дни,
– заявили в пресс-службе Джонсона.
Кроме того Джонсон подчеркнул, что приветствует единство Европы в этом вопросе, но убежден, что для усиления координации можно сделать больше.
Последние новости о российской угрозе
- Россия отказалась от заседания ОБСЕ по Венскому документу, которое инициировала Украина. Причиной этого называют то, что Кремль якобы "не ведет никакой военной активности".
- В Литве отреагировали на намерение российских властей признать боевиков на Донбассе. Там называют это эскалацией.
- Президент США около 22:30 по Киеву выступит со срочным обращением относительно Украины.
- Великобритания заявила, что в настоящее время сигналы России относительно отвода войск неоднозначны. В США заявили, что их аналитики проверяют информацию.
Россия заявила об отводе части войск от наших границ: смотрите в выпуске "В эту минуту"