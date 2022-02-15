Політики провели розмову 15 лютого. Головною темою стала ситуація довкола України.

Зауважте У Британії заявили, що сигнали Росії про відведення військ неоднозначні, а у США їх перевіряють

Про що говорили Джонсон і фор Дер Ляєн

Британський прем'єр та президентка Єврокомісії обговорили координацію своїх дій щодо Росії. Зокрема у питанні введення санкцій на випадок, якщо Кремль наважиться піти у наступ.

Політики обговорили важку ситуацію на українському кордоні і погодились, що світ повинен залишатися пильним у найближчі години і дні,

– заявили в пресслужбі Джонсона.

Крім того, Джонсон наголосив, що вітає єдність Європи у цьому питанні, але переконаний, що для посилення координації можна зробити більше.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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