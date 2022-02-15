Політики провели розмову 15 лютого. Головною темою стала ситуація довкола України.
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Про що говорили Джонсон і фор Дер Ляєн
Британський прем'єр та президентка Єврокомісії обговорили координацію своїх дій щодо Росії. Зокрема у питанні введення санкцій на випадок, якщо Кремль наважиться піти у наступ.
Політики обговорили важку ситуацію на українському кордоні і погодились, що світ повинен залишатися пильним у найближчі години і дні,
– заявили в пресслужбі Джонсона.
Крім того, Джонсон наголосив, що вітає єдність Європи у цьому питанні, але переконаний, що для посилення координації можна зробити більше.
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- Росія відмовилася від засідання ОБСЄ щодо Віденського документа, яке ініціювала Україна. Причиною цього називають те, що Кремль нібито "не веде ніякої військової активності".
- У Литві відреагували на намір російської влади визнати бойовиків на Донбасі. Там називають це ескалацією.
- Президент США близько 22:30 за Києвом виступить з терміновим зверненням щодо України.
- Велика Британія заявила, що наразі сигнали Росії щодо відведення військ неоднозначні. У США заявили, що їхні аналітики перевіряють інформацію.
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