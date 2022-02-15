Відповідну інформацію литовський міністр оприлюднив 15 лютого у своєму твітері. Це трапилось після голосування щодо бойовиків у Москві.

До теми Путін прокоментував звернення Думи щодо визнання проросійських бойовиків

Литва вважає звернення російської Думи ескалацією

Заклик Держдуми Росії визнати окуповані території України є відкритою ескалацією. Схвалення Кремля треба зустріти швидкими та рішучими санкціями,

– заявив литовський міністр.

Політик не коментував про які саме санкції мовиться.

Натомість у Росії продовжують свою зухвалу політику. Зокрема російська Дума 15 лютого розглянула звернення до Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.

Сам Путін, коментуючи це питання на пресконференції, заявив, що нібито він та більшість росіян турбуються про жителів окупованого Донбасу.

Коротко про ймовірне визнання бойовиків Росією

15 лютого російська Державна Дума ухвалила цинічне звернення про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу.

Під час візиту в Москву канцлер Німеччини Олаф Щольц заявив, що рішення перетворилось би на політичну катастрофу і стало б порушенням мінських домовленостей.

15 лютого Верховна Рада підтримала звернеться до міжнародних організацій та парламентів інших країн щодо невизнання так званих "квазіреспублік" на Донбасі. Зокрема його направлять в ООН, НАТО, ПАРЄ, Єврокомісію та Європарламент.

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