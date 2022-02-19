Брэнсон призвал не оставлять в беде страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир. Он отметил, что именно Россия убедила Украину отказаться.

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"Мир должен поддержать Украину", – подчеркнул миллиардер.

По словам Брэнсона, оккупация Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. В то же время новое возможное вторжение полностью разорвет меморандум. Это приведет к катастрофическим последствиям.

Миллиардер считает, что сейчас сложно убедить другие страны отказаться от ядерного оружия, ведь они видят ситуацию, в которую попала Украина.

Несомненно, продолжение агрессии России против Украины демотивирует тех, кто раньше хотел сокращать запасы оружия, поскольку это говорит о том, что любую сделку можно расторгнуть своевольно,

– объяснил Брэнсон.

Угроза со стороны России: последние новости

Министр обороны заявил, что наступление Украина не планирует, однако обстреливать себя безнаказанно не позволит.

Спутники показали новые фото российской техники возле границ Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Украину в противостоянии с Россией, сказав, что российские матери будут плакать за своими сыновьями.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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