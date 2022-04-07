Мир должен признать геноцид украинского народа, совершенный РФ, – Всеукраинский Совет Церквей
Источник:ВСЦиРО
Украина и мир ужаснулись многочисленными фактами издевательств и бесчеловечной жестокости, которые российские военные совершали в отношении мирных людей в захваченных Буче, Ирпене, Гостомеле и окрестных селениях.
Всеукраинский Совет Церквей 6 апреля выступил с заявлением по поводу фактов геноцида Украинского народа, совершенного захватчиками в Киевской области.
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Месяц временной оккупации привел не только к масштабным разрушениям жилых кварталов, детских площадок, больниц и других соцзаведений, но и к зверскому уничтожению мирного населения.
Сотни, а возможно, даже тысячи невинных украинцев за несколько недель были замучены и убиты. Теперь каждое государство во всем мире не должно промолчать.
Каждое государство в мире должно признать геноцид Украинского народа во время российского вторжения в 2022 году и осудить идеологию "русского мира" как оправдывающую геноцид народов и уничтожение целых государств,
– отметили в ВСЦиРО.
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