Администрация президента США ошиблась в неразглашении санкций. Такое мнение в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале выразил экс-посол США в России Майкл Макфол.

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Макфол: Санкции – не самые главные для Путина

По словам Макфола, у президентов должны быть публичные разговоры о санкциях. Также важно и мнение других стран, в частности Европы, что именно они будут делать.

Было бы лучше, если бы они (Байден и Путин – 24 канал) публично говорили. Чтобы весь мир знал их план,

– подчеркнул экс-посол.

По его мнению, Байден и Путин должны быть публичными, если будет новая война России против Украины. Касательно санкций Макфол уверен. "Серьезные санкции будут, но они не самое главное для Путина", – добавил он.

Полное интервью с Майклом Макфоллом смотрите вскоре на 24 канале. Не пропустите!

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