Адміністрація президента США помилилась у нерозголошенні санкцій. Таку думку в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив експосол США в Росії Майкл Макфол.

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Макфол: Санкції – не найголовніші для Путіна

За словами Макфола, у президентів мали б бути публічні розмови про санкції. Також важлива й думка інших країн, зокрема Європи, що саме вони робитимуть.

Було б краще, якби вони (Байден та Путін – 24 канал) публічно говорили. Щоб увесь світ знав їхній план,

– наголосив експосол.

На його думку, Байден та Путін мають виявляти публічність, якщо буде нова війна Росії проти України. Щодо санкцій Макфол упевнений. "Серйозні санкції будуть, але вони не найголовніше для Путіна", – додав він.

Повне інтерв'ю з Майклом Макфолом дивіться незабаром на 24 каналі. Не пропустіть!

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