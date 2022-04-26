Мир из Украины: в Литве открыли выставку с изображениями города-побратима Харькова
26 апреля 2022 , 06:35Читати новину українською
Источник:Верховная рада Украины
В литовском городе Каунас была проведена выставка с изображения города-побратима – Харькова.
Выставку провели на проспекте Свободы в литовском городе.
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Литва еще раз ярко поддержала Украину
В городе Каунас показали изображение украинского Харькова. Это город, который уже более 2 месяцев активно противостоит атакам российских кафиров и страдает от мощных бомбардировок.
Фото выставки в Литве:
Спасибо за поддержку, дружеская Литва!,
– говорится в сообщении Совета.