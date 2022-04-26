Виставку провели на проспекті Свободи у литовському місті.
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Литва вкотре яскраво підтримала Україну
У місті Каунас показали зображення українського Харкова. Це місто, яке вже понад 2 місяці активно протистоїть атакам російських окупантів та страждає від потужних бомбардувань.
Фото виставки у Литві:
Дякуємо за підтримку, дружня Литва!,
– йдеться у дописі Ради.
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