Виставку провели на проспекті Свободи у литовському місті.

Варте уваги На Львівщину прибули 450 тисяч людей: Козицький розповів про містечко і будинки для переселенців

Литва вкотре яскраво підтримала Україну

У місті Каунас показали зображення українського Харкова. Це місто, яке вже понад 2 місяці активно протистоїть атакам російських окупантів та страждає від потужних бомбардувань.

Фото виставки у Литві:

Дякуємо за підтримку, дружня Литва!,

– йдеться у дописі Ради.

Актуально – нічне звернення Зеленського за 25 квітня: дивитися відео