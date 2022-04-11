Мир мало что понимает в этой войне, потому что они не потеряли своих близких, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир мало что понимает в войне в Украине. Глава государства считает, что для того, чтобы понимать войну, надо почувствовать ее прямое влияние.

Зеленский: Глубже всех эту войну понимают те, кто потеряли близких

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS. Зеленский убежден, что мир мало что понимает в войне в Украине, как и в любом другом конфликте.

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Я думаю, что мир мало что понимает в этой войне. Как и в принципе в любой войне, потому что если ты не субъект – ты мало что понимаешь,

– сказал президент.

Президент отметил, что войну не до конца понимают даже украинцы, которые выехали за границу в течение последнего времени. "Даже они до конца не понимают, хотя у них украинская кровь", – заявил Зеленский.

По словам главы государства, войну понимают только люди, которые из-за нее потеряли.

"Кто понимает войну? Тот, кто потерял что-то на этой войне. И больше всего понимают те, кто потеряли на этой войне", – рассказал он.

Зеленский добавил, что "глубже всего в этой позорной войне понимают те, кто потеряли родных и близких".

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Президент заявил, что из-за большого количества информации знает цену этой войны, но никто ее не понимает так глубоко, "как люди, которые пострадали из-за гибели близких".

Глава государства отметил, что иностранцам, чтобы понять войну, нужно приехать в Украину.

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