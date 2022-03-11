Мир между родными, мир между братьями, – Зеленский обратился к белорусам

В сети стали говорить о том, что вечером 11 марта российские военные могут атаковать Украину. Владимир Зеленский обратился к белорусам и напомнил, что важно иметь мир между странами.

Президент Украины выступил перед польским Сеймом с исторической речью, в которой обратился и к белорусам.

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По его словам, за 16 дней этой войны украинцам очень помогает Польша.

Это позволяет мне сказать сейчас важные слова. Слова о том, что между нашими народами царит подлинный мир. Мир между родными. Мир между братьями. И сейчас я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи – белорусы,

– подчеркнул Зеленский.

Президент повторил, что важный мир между братьями – "Мы должны к этому прийти и с ними! Мы придем обязательно!"

К слову, текст выступления украинского президента перед польским Сеймом обнародовал в сети Андрей Сыбиха. Он отметил, что это еще одно историческое выступление Владимира Зеленского. Подробности – читайте по ссылке.

Важно – смотрите обращение Арестовича к белорусам: