Мир молча наблюдает, у нас – реальная опасность для критической инфраструктуры, – Верещук

Ирина Верещук заявила, что в Украине возникла реальная опасность в вопросе охраны критической инфраструктуры. В то же время, международное сообщество молча за этим наблюдает.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала об угрозах для критической инфраструктуры Украины, сообщает 24 канал.

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В Украине есть угрозы для важных объектов, мир не реагирует

Верещук подчеркнула, что в Украине возникла реальная опасность в вопросе охраны объектов критической инфраструктуры, к которым, например, относятся АЭС. Россия безответственно обстреливает важные объекты, более того – даже анонсирует это.

А Европа и весь мир молча, по-моему, наблюдают. Мы прекрасно понимаем, какая это проблема, об этом говорит президент,

– отметила министр.

Она добавила, что мир опасается того, что Россия может пригрозить наземным или другим видом операций.

Верещук отметила, что теперь возникают вопросы к подписантам Будапештского меморандума, в частности, США и Великобритании. "В самом деле, это сверхдержавы, которые обещали обеспечить безопасность, когда Украина лишилась ядерного потенциала?" – продолжила она. Украина должна была ощущать уверенность, что гаранты ее безопасности не допустят нападения на нее, однако этого нет.

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