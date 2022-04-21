Мир начал осознавать, что имперское недоразумение к востоку от Украины – угроза для человечества

В сегодняшнем (20 апреля – 24 канал) обращении президента Зеленского прозвучал один очень важный тезис о том, что РФ должен быть признан государством-спонсором терроризма, а его вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией.

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Этот вопрос уже обсуждается в мировом масштабе, и это обсуждение имеет все основания. Но теперь, очевидно, это становится конкретной целью для всего нашего общества.

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Почему мы можем говорить именно о терроризме? Потому что это очевидный метод действий агрессора на территории Украины. Как так называемая "армия" московитов ведет свои действия на нашей земле? Делает она это только путем тотального террора в отношении гражданских.

Они обстреливают города с помощью любых средств, чтобы было больше разрушений и жертв. Обстреливают жилые кварталы и другие места, где больше всего обычных граждан. Они разворачивают террор против невооруженных граждан в любой оккупированной точке Украины, расстреливая, насилуя украинцев, применяя наиболее бесчеловечные пытки.

Они держат всю страну в постоянном ужасе, угрозе и ожидании всего худшего. Все с одной целью – запугать. Это, собственно, то, что и делают террористы, используют страх, чтобы добиваться своих политических целей. Конечно, они хуже большинства тех, кого в современном мире принято называть "международными террористами", потому что они еще и могут "кошмарить" мир угрозами ядерной войны. Но суть этого не меняется вообще.

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Будет ли просто добиться объявления спонсором терроризма непонятного государственного образования к востоку от Украины? Нелегко, но некоторые признаки показывают, что и в США, и в Великобритании мы имеем понимание по этому вопросу.

Зачем это нужно? Ну с государством, которое будет иметь такой статус в глазах значительной части мира, остальной части мира будет менее комфортно работать. Это будет очередной важный шаг на пути изоляции имперского недоразумения от всего более-менее нормального мира. А главное – это правда, они – террористы, они – преступники, они – угроза человечеству.

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