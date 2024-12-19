Инвестировать нужно в безопасность: как мир превратился в опасное место

На днях генсек ООН выступил с критикой деятельности Совета Безопасности – назвал его подход устаревшим и недееспособным. Конечно, Гутерреш для нас не авторитет после того, как он ездил в Казань на саммит БРИКС. Но мы уважаем мнение представителя Украины при ООН Кислицы, а он на своем выступлении озвучил те же тезисы: терпимость Совбеза ООН к России привела к подрыву глобальной безопасности.

Мир становится опасным местом

Крупные организации, которые должны были бы гарантировать международную безопасность, в своем нынешнем виде имеют чисто номинальный характер и работают ни для кого. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Мир стал очень опасным местом. И пока все идет к тому, что будет становиться все опаснее. Для наглядности я перечислю только то, что сейчас на повестке дня.

Россия ведет в Украине первую в мире со времен Второй мировой полномасштабную общевойсковую войну. Россия впервые в истории человечества провела боевое применение баллистической ракеты средней дальности. Хотя атака "Орешника" была скорее жалкой, чем эффектной, имеем крайне плохой исторический прецедент.

ведет в Украине первую в мире со времен Второй мировой полномасштабную общевойсковую войну. Россия впервые в истории человечества провела боевое применение баллистической ракеты средней дальности. Хотя атака "Орешника" была скорее жалкой, чем эффектной, имеем крайне плохой исторический прецедент. У Сакартвело (Грузии – 24 Канал) начались гражданские беспорядки, которые имеют потенциал перерасти в полноценную революцию.

(Грузии – 24 Канал) начались гражданские беспорядки, которые имеют потенциал перерасти в полноценную революцию. Турция начала успешные боевые действия в Сирии и силами своих прокси уже нанесла ощутимый удар режиму Асада/Путина.

начала успешные боевые действия в Сирии и силами своих прокси уже нанесла ощутимый удар режиму Асада/Путина. Северная Корея начала открытую подготовку к нападению на Южную Корею.

начала открытую подготовку к нападению на Южную Корею. Южная Корея неожиданно для всего мира ввела военное положение, которое хотя и продержалось всего шесть часов, привело к кризису власти в одной из ключевых демократий региона.

неожиданно для всего мира ввела военное положение, которое хотя и продержалось всего шесть часов, привело к кризису власти в одной из ключевых демократий региона. Китай разрабатывает средства морской блокады Тайваня для фактически возможного дальнейшего нападения.

разрабатывает средства морской блокады Тайваня для фактически возможного дальнейшего нападения. Израиль ведет полномасштабные боевые действия против "Хезболлы" и "ХАМАС".

ведет полномасштабные боевые действия против "Хезболлы" и "ХАМАС". Многочисленные замороженные вооруженные конфликты продолжаются без решения проблем, которые их вызвали. Например, конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха, обе страны все еще имеют территориальные претензии друг к другу.

по поводу Карабаха, обе страны все еще имеют территориальные претензии друг к другу. Международный уголовный суд выдал два ордера на арест глав государств – Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Сейчас мандат суда проигнорировался – когда Путин посетил Монголию, которая согласилась выполнять решение МУС, власти страны отмахнулись и проигнорировали это. А мир это молча проглотил.

Мы остались без "умных взрослых", которые обо всех позаботятся

Итоги безрадостные: все крупные организации, которые должны были бы гарантировать глобальную безопасность и глобальное соблюдение международного законодательства, оказались слишком слабыми, чтобы перейти от гарантий и обещаний к делу.

Цивилизованный мир слишком долго был цивилизованным, а международная бюрократическая система очень долго руководила мирным, спокойным, сбалансированным, понятным и прогнозируемым миром. Самой большой проблемой стран "первого мира" последние 30 лет были, преимущественно, разве что мигранты и углеродная нейтральность.

Почти два поколения современных мировых политиков забыли о любых вызовах. Большинство из них перестали быть государственными деятелями, вместо этого стали простыми чиновниками, которые ставили себе удобную задачу – наслаждаться жизнью в "стабильном" мире.

В конце концов, это привело к тому, что сегодняшние избиратели разочарованы. Им надоедают чиновники, которые боятся тянуть за рычаги государственных машин. Избиратели ищут государственных деятелей, а взамен находят ординарных функционеров.

Поэтому по всему миру сейчас отслеживается еще маленькая, но уже уверенная тенденция – к власти начинают приходить звезды ТВ, инстаграма, твиттера и тиктока. "Яркие и харизматичные", они привлекают внимание и побуждают подражать себе.

Например, на выборах в Румынии сейчас имеет все шансы победить буквально тикток-кандидат. За него избиратели готовы голосовать просто в противовес пресным конкурентам.

Шаг за шагом влияние медиаперсон на избирателей через социальные сети будет расти, в соответствии с ростом и развитием виртуальной реальности, что в будущем сделает эту тенденцию более заметной, в частности в сфере политтехнологий.

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В перспективе можем получить последствия этого тренда.

Медийные звезды часто имеют ограниченное понимание сложных мировых и локальных политических процессов, а тем более опыт управления. В то же время популярность в соцсетях может ложно отражать реальную способность человека к руководству. А это может привести к популизму – лидерству, базирующемуся только на харизме и простых лозунгах, вместо внедрения конкретных реформ.

Куда заведет человечество власть, выбранная из блогеров и тиктокеров? Вопрос открытый. Возможен ли баланс? Думаю, что да. Есть собственный, считаю, успешный, кейс.

Я умею предвидеть современную мировую ситуацию и будущие тренды, чтобы мои инвестиции были как можно более удачными. Поэтому уже сегодня советую: инвестируйте в безопасность. В милитарную, информационную, продовольственную, медицинскую безопасность.

Исчезли умные и ответственные "взрослые", которые о нас должны позаботиться, восстановить справедливость, наказать плохих и решить наши "детские" проблемы. Потому что теперь эти взрослые – это мы. И именно мы должны взять на себя ответственность.

Инвестируйте в безопасность: сначала в собственную, потом в безопасность окружающих, на уровне своей улицы, города, страны. Я делаю это уже более 5 лет, инвестируя в украинский милтек и в мировую продовольственную безопасность. Эти инвестиции были и есть чрезвычайно успешными.

Именно безопасность, в самом широком смысле этого слова – это тот товар, который в мире ближайшего будущего будет в наибольшем дефиците. И тот, кто будет предлагать людям безопасность – личную, коллективную, продовольственную, информационную, любую – будет иметь огромный успех в мире.