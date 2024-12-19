Инвестировать нужно в безопасность: как мир превратился в опасное место
На днях генсек ООН выступил с критикой деятельности Совета Безопасности – назвал его подход устаревшим и недееспособным. Конечно, Гутерреш для нас не авторитет после того, как он ездил в Казань на саммит БРИКС. Но мы уважаем мнение представителя Украины при ООН Кислицы, а он на своем выступлении озвучил те же тезисы: терпимость Совбеза ООН к России привела к подрыву глобальной безопасности.
Мир становится опасным местом
Крупные организации, которые должны были бы гарантировать международную безопасность, в своем нынешнем виде имеют чисто номинальный характер и работают ни для кого. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.
Заметьте Как "неразумные шаги" стали лучшей стратегией для выживания Украины
Мир стал очень опасным местом. И пока все идет к тому, что будет становиться все опаснее. Для наглядности я перечислю только то, что сейчас на повестке дня.
- Россия ведет в Украине первую в мире со времен Второй мировой полномасштабную общевойсковую войну. Россия впервые в истории человечества провела боевое применение баллистической ракеты средней дальности. Хотя атака "Орешника" была скорее жалкой, чем эффектной, имеем крайне плохой исторический прецедент.
- У Сакартвело (Грузии – 24 Канал) начались гражданские беспорядки, которые имеют потенциал перерасти в полноценную революцию.
- Турция начала успешные боевые действия в Сирии и силами своих прокси уже нанесла ощутимый удар режиму Асада/Путина.
- Северная Корея начала открытую подготовку к нападению на Южную Корею.
- Южная Корея неожиданно для всего мира ввела военное положение, которое хотя и продержалось всего шесть часов, привело к кризису власти в одной из ключевых демократий региона.
- Китай разрабатывает средства морской блокады Тайваня для фактически возможного дальнейшего нападения.
- Израиль ведет полномасштабные боевые действия против "Хезболлы" и "ХАМАС".
- Многочисленные замороженные вооруженные конфликты продолжаются без решения проблем, которые их вызвали. Например, конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха, обе страны все еще имеют территориальные претензии друг к другу.
- Международный уголовный суд выдал два ордера на арест глав государств – Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Сейчас мандат суда проигнорировался – когда Путин посетил Монголию, которая согласилась выполнять решение МУС, власти страны отмахнулись и проигнорировали это. А мир это молча проглотил.
Мы остались без "умных взрослых", которые обо всех позаботятся
Итоги безрадостные: все крупные организации, которые должны были бы гарантировать глобальную безопасность и глобальное соблюдение международного законодательства, оказались слишком слабыми, чтобы перейти от гарантий и обещаний к делу.
Цивилизованный мир слишком долго был цивилизованным, а международная бюрократическая система очень долго руководила мирным, спокойным, сбалансированным, понятным и прогнозируемым миром. Самой большой проблемой стран "первого мира" последние 30 лет были, преимущественно, разве что мигранты и углеродная нейтральность.
Почти два поколения современных мировых политиков забыли о любых вызовах. Большинство из них перестали быть государственными деятелями, вместо этого стали простыми чиновниками, которые ставили себе удобную задачу – наслаждаться жизнью в "стабильном" мире.
В конце концов, это привело к тому, что сегодняшние избиратели разочарованы. Им надоедают чиновники, которые боятся тянуть за рычаги государственных машин. Избиратели ищут государственных деятелей, а взамен находят ординарных функционеров.
Поэтому по всему миру сейчас отслеживается еще маленькая, но уже уверенная тенденция – к власти начинают приходить звезды ТВ, инстаграма, твиттера и тиктока. "Яркие и харизматичные", они привлекают внимание и побуждают подражать себе.
Например, на выборах в Румынии сейчас имеет все шансы победить буквально тикток-кандидат. За него избиратели готовы голосовать просто в противовес пресным конкурентам.
Шаг за шагом влияние медиаперсон на избирателей через социальные сети будет расти, в соответствии с ростом и развитием виртуальной реальности, что в будущем сделает эту тенденцию более заметной, в частности в сфере политтехнологий.
Читайте также Радикализация позиций Украины и России, и приход Трампа к власти
В перспективе можем получить последствия этого тренда.
Медийные звезды часто имеют ограниченное понимание сложных мировых и локальных политических процессов, а тем более опыт управления. В то же время популярность в соцсетях может ложно отражать реальную способность человека к руководству. А это может привести к популизму – лидерству, базирующемуся только на харизме и простых лозунгах, вместо внедрения конкретных реформ.
Куда заведет человечество власть, выбранная из блогеров и тиктокеров? Вопрос открытый. Возможен ли баланс? Думаю, что да. Есть собственный, считаю, успешный, кейс.
Я умею предвидеть современную мировую ситуацию и будущие тренды, чтобы мои инвестиции были как можно более удачными. Поэтому уже сегодня советую: инвестируйте в безопасность. В милитарную, информационную, продовольственную, медицинскую безопасность.
Исчезли умные и ответственные "взрослые", которые о нас должны позаботиться, восстановить справедливость, наказать плохих и решить наши "детские" проблемы. Потому что теперь эти взрослые – это мы. И именно мы должны взять на себя ответственность.
Инвестируйте в безопасность: сначала в собственную, потом в безопасность окружающих, на уровне своей улицы, города, страны. Я делаю это уже более 5 лет, инвестируя в украинский милтек и в мировую продовольственную безопасность. Эти инвестиции были и есть чрезвычайно успешными.
Именно безопасность, в самом широком смысле этого слова – это тот товар, который в мире ближайшего будущего будет в наибольшем дефиците. И тот, кто будет предлагать людям безопасность – личную, коллективную, продовольственную, информационную, любую – будет иметь огромный успех в мире.