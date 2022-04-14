Мир станет "безопаснее": Россия угрожает стянуть ядерное оружие к Балтике

В России откровенно пригрозили, что стянут ядерное оружие к Балтике. Это может случиться, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

В частности, речь идет о кораблях с ядерными ракетами. Об этом написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает 24 канал.

К теме Премьер Швеции хочет подать заявку на вступление в НАТО уже в конце июня

Он же написал, что "возможно, уже совсем скоро, а именно к лету этого года мир станет еще "безопаснее".

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в Альянс означает, что у России станет больше официально зарегистрированных противников.

Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ Североатлантического союза с Россией возрастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять,

– написал Медведев.

Они планируют серьезно усилить группировку сухопутных сил и противовоздушной обороны и развернуть военно-морские силы в акватории Финского залива.

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен", – отметил Медведев.

Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО до конца июня 2022 года. А Финляндия заявила, что ближайшие недели определится с вопросом вступления в Альянс.

Впрочем, по мнению специалистов, такой шаг наоборот лишь убедит эти страны в необходимости стать частью НАТО.

Смотрите больше – Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже летом: