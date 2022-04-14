Зокрема, мовиться про кораблі з ядерними ракетами. Про це написав заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, передає 24 канал.

Увага Прем'єрка Швеції хоче подати заявку на вступ до НАТО вже наприкінці червня

Він же написав, що "можливо, вже зовсім скоро, а саме до літа цього року, світ стане ще "безпечнішим".

За його словами, вступ Фінляндії і Швеції до Альянсу означає, що у Росії стане більше офіційно зареєстрованих противників.

Якщо Швеція і Фінляндія увійдуть до НАТО, протяжність сухопутних кордонів Альянсу з Росії зросте більш ніж удвічі. Природно, ці кордони доведеться зміцнювати,

– написав Медведєв.

Тож вони планують серйозно посилити угруповання сухопутних сил і протиповітряної оборони й розгорнути військово-морські сили в акваторії Фінської затоки.

"У такому випадку ні про який без'ядерний статус Балтики мова йти вже не зможе - баланс має бути відновлений", – зазначив Медведєв.

Довідка. Швеція планує подати заявку на вступ до НАТО до кінця червня 2022 року. А Фінляндія заявила, що найближчі тижні визначиться з питанням щодо вступу в Альянс.

Утім на думку фахівців, такий крок навпаки лише переконає ці країни у необхідності стати частиною НАТО.

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