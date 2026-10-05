ВСУ работают над укреплением позиций Украины: Мусиенко об условиях для переговоров и истощении России

Вооруженные Силы Украины выполняют задачи для того, чтобы на любых переговорных площадках диктовать свои условия, а не соглашаться на требования врага.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко.

Основные условия Украины для мирных переговоров

Украинская армия сосредоточена на формировании сильной позиции для государства, чтобы в будущих переговорах требовать, чтобы были учтенны именно украинские интересы. Александр Мусиенко подчеркнул, что ключевой целью украинского сопротивления является нанесение врагу таких потерь, которые заставят его пойти на уступки.

По словам Мусиенко, на сегодняшний день основными первоочередными условиями со стороны Украины являются: достижение прекращения огня, энергетическое перемирие и безопасность в Черном море. В то же время страна-агрессор сознательно тянет время и откладывает любые консультации, пытаясь улучшить собственное положение.

Война продолжается, потому что мы не соглашаемся с тем, что нам навязывает враг, и формулируем собственные пункты, фактически для переговорного процесса, и собственные условия. И на этом на сегодняшний день сосредоточены наши усилия, и мы имеем, скажем, определенные успехи в этом, и планируем их в дальнейшем развивать,

– подчеркнул военный.

Он отметил, что масштаб и характер уступок со стороны России будут напрямую зависеть от способности Украины оказывать системное давление и изматывать противника, а также от стойкости украинцев во время террористических атак врага.

На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины как раз и концентрируются на том, что это уровень потерь и убытков для России, как государства, приведет ее, в конечном итоге, к стратегическому поражению. Это может занять время. Мы понимаем, что это не так просто. Враг, воюющий против нас, довольно силен, и он демонстрирует готовность продолжать эту войну,

– резюмировал Александр Мусиенко.

Как Украина укрепляет свои позиции?