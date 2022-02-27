Мир усиливает поддержку Украины: какую помощь оказывают государства

На фоне ужесточения агрессии России мир все больше поддерживает Украину. Помощь оказывают политически и практически.

Нам активно продолжают снабжать оружие и боеприпасы. Международные партнеры оказывают и другую помощь – финансовую и гуманитарную.

Обратите внимание Мая Санду передала продукты для украинцев, стоящих на границе с Молдовой

Как помогает мир

Наше государство получает:

тысячи единиц противотанкового оружия;

сотни – противовоздушных ракет;

тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасы.

Чтобы помочь украинским Вооруженным силам, союзники оказывают гуманитарную и финансовую помощь на миллионы евро.

Отправили Украине оружие или в процессе сделать это такие государства – Бельгия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки.

Гуманитарную помощь предлагают Албания, Болгария, Хорватия, Дания, Венгрия, Исландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Соединенное Королевство и США.

Украинских беженцев уже приняли Хорватия, Польша и Румыния. Италия оказывает финансовую помощь украинскому правительству, а Турция углубила свои оборонные связи с Украиной.

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