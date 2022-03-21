Нужно тотальное нефтяное эмбарго

Об этом Михаил Подоляк написал в телеграме. По словам советника руководителя ОП, мир нашел рычаги влияния на российскую элиту, которая "безразлично смотрит на варварское поведение собственного государства в Украине".

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Подоляк обратил внимание на то, какие санкции следует ввести против России. В первую очередь речь идет о нефтяном эмбарго. Для этого необходимо снять квоты с ОАЭ и Саудовской Аравии.

Несмотря на несколько мягкую позицию Германии. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель уже открыто говорит о том, что Мариуполь – это доказанное крупное военное преступление РФ, и поэтому нужно немедленно и наглухо закрыть этот сырьевой инструмент. Вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии...,

– написал советник руководителя ОП.

Подоляк напомнил, что Франция заморозила активы Центробанка России на 22 миллиарда евро. Но он убежден, что более чувствительным для российской элиты является замораживание средств на счетах частных лиц на сумму 150 миллиардов евро.

По словам Подоляка, самые действенные инструменты сейчас в руках американского Минюста. Он написал, что в США активировали работу по поиску и аресту российского имущества любой "юридической природы".

"KleptoCapture – вся элита и номенклатура и их деньги. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже отрабатывает по списку наиболее денежных россиян. FinCen – мониторинговая группа, оценивающая все финансовые транзакции", – отметил Подоляк.

Словом, найдут все у всех. И навсегда изымут Все только начинается…,

– резюмировал советник главы ОП.

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