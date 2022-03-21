Потрібне тотальне нафтове ембарго

Про це Михайло Подоляк написав у своєму телеграмі. За словами радника керівника ОП, світ знайшов важелі впливу на російську еліту, яка "байдуже дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні".

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Подоляк звернув увагу на те, які санкції потрібно ввести проти Росії. У першу чергу йдеться про нафтове ембарго. Для цього потрібно зняти квоти з ОАЕ та Саудівської Аравії.

Попри дещо м'яку позицію Німеччини. Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь – це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії...

– написав радник керівника ОП.

Подоляк нагадав, що Франція заморозила активи Центробанку Росії на 22 мільярди євро. Та він переконаний, що чутливіше для російської еліти – заморожування коштів на рахунках приватних осіб на суму 150 мільярдів євро.

За словами Подоляка, найдієвіші інструменти наразі в руках американського Мін'юсту. Він написав, що у США активували роботу з пошуку та арешту російського майна будь-якої "юридичної природи".

"KleptoCapture – уся еліта й номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже відпрацьовує за списком найбільш грошовитих росіян. FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції", – зазначив Подоляк.

Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається…

– резюмував радник глави ОП.

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