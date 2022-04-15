Мир всегда поддерживает героев, – Зеленский поблагодарил всех, кто приближает победу Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что за 50 дней развязанной Россией войны Украина стала героем для всего свободного мира. Президент поблагодарил граждан за все, что они делают для победы.

Об этом глава государства говорил, обращаясь к народу ночью на 15 апреля. Он подчеркнул, что украинцам удалось остановить продвижение бесконечных колонн российской техники, пишет 24 канал.

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Зеленский поблагодарил украинцев

Зеленский подчеркнул, что наши военные сдерживают постоянные атаки врага на Донбассе. Они героически обороняют Мариуполь. Вспомнил и о тех, кто остановил наступление с юга и сделал знаменитой Чернобаевку. Политик подчеркнул, что украинцы – это и те, кто выгнал врага с севера и показал, что российская авиация беззащитна, несмотря на десятки потраченных миллиардов.

Те, кто показал, что российские корабли могут уйти... разве что на дно. Те, кто помогает армии и обществу найти все, что может быть необходимо,

– добавил президент.

"Те, кто спасает, лечит, кто учит, проводит разминирование. Кто обеспечивает нас всех стабильной связью. Те, кто перестроил цепочки поставок для всей страны. Те, кто поддерживает финансовую стабильность, кто сохранил бизнес и продолжил работать. Те, кто помогает переселенцам. Те, кто начал посевную", – отметил он.

50 дней обороны – это достижение миллионов

Не обошел Зеленский журналистов, которые объединились и информируют людей о происходящем. Он отметил, что 50 дней обороны – это достижение миллионов украинцев. Каждому и каждой, кто 24 февраля принял для себя основное решение в жизни – биться, быть человеком, не сдаваться и не предавать.

Глава государства отметил, что человечество всегда искало и ценило героев, поддерживало храбрецов. "Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто имеет достаточную смелость, чтобы называть вещи своими именами", – подчеркнул он. И отметил, что украинцы обязательно победят.

Обращение Зеленского за 14 апреля: смотрите видео