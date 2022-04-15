Про це глава держави говорив, звертаючись до народу вночі проти 15 квітня. Він підкреслив, що українцям вдалося зупинити просування нескінченних колон російської техніки, пише 24 канал.

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Зеленський подякував українцям

Зеленський підкреслив, що наші військові стримують постійні атаки ворога на Донбасі. Вони героїчно обороняють Маріуполь. Згадав і про тих, хто зупинив наступ із півдня й зробив знаменитою Чорнобаївку. Політик наголосив, що українці – це й ті, хто вигнав ворога з півночі та показав, що російська авіація беззахисна, попри десятки витрачених мільярдів.

Ті, хто показав, що російські кораблі можуть піти... хіба що на дно. Ті, хто допомагає армії та суспільству знайти все, що може бути необхідним,

– додав президент.

"Ті, хто рятує, лікує, хто навчає, проводить розмінування. Хто забезпечує нас усіх стабільним зв'язком. Ті, хто перебудував ланцюжки постачання для всієї країни. Ті, хто підтримує фінансову стабільність, хто зберіг бізнес і продовжив працювати. Ті, хто допомагає переселенцям. Ті, хто розпочав посівну", – зазначив він.

50 днів оборони – це досягнення мільйонів

Не оминув Зеленський журналістів, які об'єдналися й інформують людей про те, що відбувається. Він наголосив, що 50 днів оборони – це досягнення мільйонів українців. Кожного й кожної, хто 24 лютого ухвалив для себе основне рішення в житті – битися, бути людиною, не здаватися й не зраджувати.

Глава держави зазначив, що людство завжди шукало й цінувало героїв, підтримувало сміливців. "Україна стала героєм для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами", – підкреслив він. Й наголосив, що українці – неодмінно переможуть.

Звернення Зеленського за 14 квітня: дивіться відео