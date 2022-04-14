Про це 14 квітня сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він відреагував на ліквідацію російського крейсера "Москва".

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"Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня. Бо дехто удає, що після 2019 року "все пропало", і це – абсолютна брехня", – заявив Данілов.

Зброю вдосконалювали

За словами секретаря РНБО, президент Володимир Зеленський ще на початку липня 2019 року взяв за мету розробити програму ракетно-реактивного озброєння до 2030 року. У межах проєкту завершили дослідження ракетних комплексів "Вільха" та "Нептун".

Збільшили дальність їхнього застосування. Сформували єдину модель кооперації виробників цих проєктів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей,

– розповів Данілов.

Випробування "Нептуна" у квітні 2020 року: дивіться відео

Випробування "Вільхи-М" у квітні 2020 року: дивіться відео

Випробування "Вільхи-М" у березні 2020 року: дивіться відео