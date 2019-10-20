Мир охватили массовые протесты: красноречивые фото из Чили, Ливана и Гонконга

В последние недели мир охватили массовые протесты в разных странах. В частности, люди вышли на улицы чилийской столицы Сантьяго и ливанской столицы Бейрута, также не утихают противостояния между жителями Гонконга и силовиками.

Протесты в Чили

"Неуплата – новый путь борьбы", – с такими призывами в чилийской столице Сантьяго люди крушат станции метро.

Важно! В Барселоне полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов

А все из-за роста стоимости проезда на треть.



Протесты в Чили

Как полиция разгоняет митингующих? Против разъяренной толпы применили водометы, слезоточивый газ и даже резиновые пули. В результате столкновений пострадали полторы сотни правоохранителей и почти триста протестующих. Три человека погибли.

Протесты в Ливане

А в столице Ливана – Бейруте – люди требуют отставки правительства. А все потому, что власть хотела ввести ежедневный сбор в 20 центов за пользование месседжерами, как, например, WhatsApp.

Мы устали финансировать правительственную мафию. Нужно изменить экономическую и социальную политику. И привлечь к ответственности политиков, которые десятилетиями нас грабили,

– заявила общественная активистка Неамат Бадереддин.



Протесты в Ливане

Как полиция разгоняет митингующих? Противостояние на улицах переросло в столкновения между правоохранителями и митингующими. Силовики применили слезоточивый газ, а протестующие бросали в них камни и зажигательные смеси. По крайней мере два человека погибли, пострадавших же – десятки.

Протесты в Гонконге

В Гонконге протесты, которые продолжаются еще с начала лета, давно переросли в противостояние между силовиками и митингующими.

Как полиция разгоняет митингующих? Правоохранители теперь применяют краску против людей, и средства распознавания лиц. А те, кто вышел на улицы, напротив – намеренно закрывают лица масками и защищаются зонтиками и бронежилетами.

Массовые протесты в Гонконге

Почему люди протестуют? Люди вышли на улицы после того, как власти Китая пожелали, чтобы Гонконг выдавал правонарушителей на материковую часть. Демонстранты же убеждены, такой закон ставит под угрозу жизни людей – в Китае их могут даже казнить.

Противостояние между митингующими и силовиками в Гонконге

До сих пор Гонконг считали своеобразным островком демократии в коммунистическом Китае. А акции протеста – самые массовые с 1997 года, когда эта британская колония перешла под управление Поднебесной.