Світ охопили масові протести: промовисті фото з Чилі, Лівану та Гонконку

Останніми тижнями світ охопили масові протести в різних країнах. Зокрема, люди вийшли на вулиці чилійської столиці Сантьяго та ліванської столиці Бейруті, також не вщухають протистояння між жителями Гонконгу та силовиками.

Протести в Чилі

"Несплата – новий шлях боротьби", – з такими закликами у чилійській столиці Сантьяго люди трощать станції метро.

Важливо! У Барселоні поліція застосувала гумові кулі для розгону демонстрантів

А все через зростання вартості проїзду на третину.



Протести в Чилі

Як поліція розганяє мітингувальників? Проти розлюченого натовпу застосували водомети, сльозогінний газ та навіть ґумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали півтори сотні правоохоронців та майже триста протестувальників. Три людини загинули.

Протести в Лівані

А в столиці Лівану – Бейруті – люди вимагають відставки уряду. А все тому, що влада хотіла запровадити щоденний збір у 20 центів за користування меседжерами, як, наприклад, WhatsApp.

Ми втомились фінансувати урядову мафію. Потрібно змінити економічну та соціальну політику. І притягнути до відповідальності політиків, які десятиліттями нас грабували,

– заявила громадська активістка Неамат Бадереддін.



Протести в Лівані

Як поліція розганяє мітингувальників? Протистояння на вулицях переросло у сутички між правоохоронцями та мітингарями. Силовики застосували сльозогінний газ, а протестувальники кидали в них каміння та запальні суміші. Принаймні двоє людей загинули, постраждалих же – десятки.

Протести в Гонконзі

У Гонконзі протести, які тривають ще від початку літа, давно переросли у протистояння між силовиками та мітингарями.

Як поліція розганяє мітингувальників? Правоохоронці відтепер застосовують фарбу проти людей, та засоби розпізнавання облич. А ті, хто вийшов на вулиці, навпаки – навмисно закривають обличчя масками та захищаються парасольками і бронежилетами.



Масові протести в Гонконзі

Чому люди протестують? Люди вийшли на вулиці після того, як влада Китаю забажала, аби Гонконг видавав правопорушників на материкову частину. Демонстранти ж переконані, такий закон ставить під загрозу життя людей – у Китаї їх можуть навіть стратити.



Протистояння між мітингувальниками та силовиками у Гонконзі

Досі ж Гонконг вважали своєрідним острівцем демократії в комуністичному Китаї. А акції протесту – наймасовіші з 1997 року, відколи ця британська колонія перейшла під управління Піднебесної.