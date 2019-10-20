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      Світ охопили масові протести: промовисті фото з Чилі, Лівану та Гонконку

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      Останніми тижнями світ охопили масові протести в різних країнах. Зокрема, люди вийшли на вулиці чилійської столиці Сантьяго та ліванської столиці Бейруті, також не вщухають протистояння між жителями Гонконгу та силовиками.

      Протести в Чилі

      "Несплата – новий шлях боротьби", – з такими закликами у чилійській столиці Сантьяго люди трощать станції метро. 

      Важливо! У Барселоні поліція застосувала гумові кулі для розгону демонстрантів

      А все через зростання вартості проїзду на третину.

      Протести в Чилі
      Протести в Чилі

      Як поліція розганяє мітингувальників? Проти розлюченого натовпу застосували водомети, сльозогінний газ та навіть ґумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали півтори сотні правоохоронців та майже триста протестувальників. Три людини загинули.

      Протести в Лівані

      А в столиці Лівану – Бейруті – люди вимагають відставки уряду. А все тому, що влада хотіла запровадити щоденний збір у 20 центів за користування меседжерами, як, наприклад, WhatsApp.

      Ми втомились фінансувати урядову мафію. Потрібно змінити економічну та соціальну політику. І притягнути до відповідальності політиків, які десятиліттями нас грабували,
      – заявила громадська активістка Неамат Бадереддін.

      Протести в Лівані
      Протести в Лівані

      Як поліція розганяє мітингувальників? Протистояння на вулицях переросло у сутички між правоохоронцями та мітингарями. Силовики застосували сльозогінний газ, а протестувальники кидали в них каміння та запальні суміші. Принаймні двоє людей загинули, постраждалих же – десятки.

      Протести в Гонконзі

      У Гонконзі протести, які тривають ще від початку літа, давно переросли у протистояння між силовиками та мітингарями.

      Як поліція розганяє мітингувальників? Правоохоронці відтепер застосовують фарбу проти людей, та засоби розпізнавання облич. А ті, хто вийшов на вулиці, навпаки – навмисно закривають обличчя масками та захищаються парасольками і бронежилетами.

      Масові протести в Гонконзі
      Масові протести в Гонконзі

      Чому люди протестують? Люди вийшли на вулиці після того, як влада Китаю забажала, аби Гонконг видавав правопорушників на материкову частину. Демонстранти ж переконані, такий закон ставить під загрозу життя людей – у Китаї їх можуть навіть стратити.

      Протистояння між мітингувальниками та силовиками у Гонконзі
      Протистояння між мітингувальниками та силовиками у Гонконзі

      Досі ж Гонконг вважали своєрідним острівцем демократії в комуністичному Китаї. А акції протесту – наймасовіші з 1997 року, відколи ця британська колонія перейшла під управління Піднебесної.

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      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новини України Протести Протести у Гонконгу Ліван Чилі Постраждалі
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