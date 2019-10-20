Світ охопили масові протести: промовисті фото з Чилі, Лівану та Гонконку
Останніми тижнями світ охопили масові протести в різних країнах. Зокрема, люди вийшли на вулиці чилійської столиці Сантьяго та ліванської столиці Бейруті, також не вщухають протистояння між жителями Гонконгу та силовиками.
Протести в Чилі
"Несплата – новий шлях боротьби", – з такими закликами у чилійській столиці Сантьяго люди трощать станції метро.
Важливо! У Барселоні поліція застосувала гумові кулі для розгону демонстрантів
А все через зростання вартості проїзду на третину.
Протести в Чилі
Як поліція розганяє мітингувальників? Проти розлюченого натовпу застосували водомети, сльозогінний газ та навіть ґумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали півтори сотні правоохоронців та майже триста протестувальників. Три людини загинули.
Протести в Лівані
А в столиці Лівану – Бейруті – люди вимагають відставки уряду. А все тому, що влада хотіла запровадити щоденний збір у 20 центів за користування меседжерами, як, наприклад, WhatsApp.
Ми втомились фінансувати урядову мафію. Потрібно змінити економічну та соціальну політику. І притягнути до відповідальності політиків, які десятиліттями нас грабували,
– заявила громадська активістка Неамат Бадереддін.
Протести в Лівані
Як поліція розганяє мітингувальників? Протистояння на вулицях переросло у сутички між правоохоронцями та мітингарями. Силовики застосували сльозогінний газ, а протестувальники кидали в них каміння та запальні суміші. Принаймні двоє людей загинули, постраждалих же – десятки.
Протести в Гонконзі
У Гонконзі протести, які тривають ще від початку літа, давно переросли у протистояння між силовиками та мітингарями.
Як поліція розганяє мітингувальників? Правоохоронці відтепер застосовують фарбу проти людей, та засоби розпізнавання облич. А ті, хто вийшов на вулиці, навпаки – навмисно закривають обличчя масками та захищаються парасольками і бронежилетами.
Масові протести в Гонконзі
Чому люди протестують? Люди вийшли на вулиці після того, як влада Китаю забажала, аби Гонконг видавав правопорушників на материкову частину. Демонстранти ж переконані, такий закон ставить під загрозу життя людей – у Китаї їх можуть навіть стратити.
Протистояння між мітингувальниками та силовиками у Гонконзі
Досі ж Гонконг вважали своєрідним острівцем демократії в комуністичному Китаї. А акції протесту – наймасовіші з 1997 року, відколи ця британська колонія перейшла під управління Піднебесної.