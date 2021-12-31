Глава Православной церкви Украины отметил, что светский Новый год неотделимо связан с Рождеством Христовым. Поэтому и летоисчисление "нашей эры" ведется во всем мире именно от того эпохального события.

Читайте также Не имеем права открывать религиозный фронт, – Епифаний об освобождении от московской церкви

Поздравление Епифания с Новым годом

В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть доносятся искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022 году от Рождества Христова,

– отметил митрополит.

Он добавил, что ощущение близости Рождества уже незримо витает "в воздухе" и присутствует также в новогодней символике. Ведь елка, как вечнозеленое дерево, является символом жизни. "Ее венчает рождественская звезда, символ Вифлеемской путеводной звезды, которая указала путь волхвам к Богомладенцу", – подчеркнул митрополит.

Епифаний отметил, что яркие огоньки елочных украшений, свечи символизируют свет истины и правды. А обычай дарить подарки, прежде всего детям, восходит еще к временам волхвов, которые принесли их новорожденному Иисусу Христу.

Митрополит призвал украинцев в праздничные дни, когда сердца наполняются надеждой на лучшее и духовной радостью, благодарить Господа за все и просить благословения на следующий год.

В завершение глава ПЦУ пожелал, чтобы 2022 год стал для всех "годом мирным, счастливым и исполненным Божьей благодати".

Обратите внимание Ведущие 24 канала поздравили украинцев с Новым годом: праздничное видео

Поздравления с Новым годом от Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством. В обращении он упомянул спортсменов, изобретателей, ученых, предпринимателей и художников и поблагодарил их за то, что прославляют Украину и меняют ее к лучшему.

Кроме того, глава правительства пожелал украинцам, чтобы 2022 год принес им мир и достаток, энергию и вдохновение для новых начинаний.

К теме – видеопоздравление с Новым годом от журналистов 24 канала: смотрите видео

Текст сообщения митрополита Епифания:

В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть доносятся искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022-м году от Рождества Христова!

Светский Новый год неотделимо связан с Рождеством Христовым, недаром и летоисчисление "нашей эры" ведется во всем мире именно от того эпохального события. Ощущение близости Рождества уже незримо витает "в воздухе" и присутствует также в новогодней символике. Елка, как вечнозеленое дерево, является символом жизни. Ее венчает рождественская звезда, символ Вифлеемской путеводной звезды, которая указала путь волхвам к Богомладенцу. Яркие огоньки елочных украшений, свечи символизируют Свет истины и правды. Даже обычай дарить подарки, прежде всего детям, берет свое начало с даров волхвов, которые принесли их только что родившемуся Богомладенцу Иисусу Христу.

В эти праздничные дни, когда наши сердца наполняются надеждой на лучшее и духовной радостью, не забывайте благодарить Господа за все Его благодеяния по отношению к нам и просить у Него благословения на год грядущий. Пусть 2022-й год станет для вас годом мирным, счастливым и исполненным Божьей благодати!