Глава Православної церкви України зазначив, що світський Новий рік невіддільно пов'язаний з Різдвом Христовим. Тому й літочислення "нашої ери" ведеться у всьому світі саме від тієї епохальної події.

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Вітання Епіфанія з Новим роком

До кожної хати, в кожну родину, до кожного серця нехай долинуть щирі вітання й побажання миру, добра, любові та щастя у новому, 2022 році від Різдва Христового,

– зазначив митрополит.

Він додав, що відчуття близькості Різдва вже незримо витає "у повітрі" та присутнє також у новорічній символіці. Адже ялинка, як вічнозелене дерево, є символом життя. "Її увінчує різдвяна зірка, символ Вифлеємської провідної зорі, що вказала шлях волхвам до Богонемовляти", – наголосив митрополит.

Епіфаній зазначив, що яскраві вогники ялинкових прикрас, свічки символізують світло істини та правди. А звичай дарувати подарунки, насамперед дітям, сягає ще часів волхвів, які принесли їх новонародженому Ісусу Христу.

Митрополит закликав українців у святкові дні, коли серця наповнюються надією на краще й духовною радістю, дякувати Господу за все та просити благословення на наступний рік.

На завершення глава ПЦУ побажав, аби 2022 рік став для усіх "роком мирним, щасливим і сповненим Божої благодаті".

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Привітання з Новим роком від Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав українців з Новим роком та Різдвом. У зверненні він згадав спортсменів, винахідників, науковців, підприємців та митців й подякував їм за те, що прославляють Україну та змінюють її на краще.

Крім того, глава уряду побажав українцям, аби 2022 рік приніс їм мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань.

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Текст допису митрополита Епіфанія:

До кожної хати, в кожну родину, до кожного серця нехай долинуть щирі вітання й побажання миру, добра, любові і щастя у новому, 2022-му, році від Різдва Христового!

Світський Новий рік невіддільно пов’язаний з Різдвом Христовим, недарма і літочислення «нашої ери» ведеться у всьому світі саме від тієї епохальної події. Відчуття близькості Різдва вже незримо витає "у повітрі" і присутній також у новорічній символіці. Ялинка, як вічнозелене дерево, є символом життя. Її увінчує різдвяна зірка, символ Вифлеємської провідної зорі, що вказала шлях волхвам до Богонемовляти. Яскраві вогники ялинкових прикрас, свічки символізують Світло істини і правди. Навіть звичай дарувати подарунки, насамперед дітям, бере свій початок з дарів волхвів, які принесли їх щойно народженому Богонемовляті Ісусу Христу.

В ці святкові дні, коли наші серця наповнюються надією на краще й духовною радістю, не забуваймо дякувати Господу за всі Його благодіяння щодо нас і просити у Нього благословіння на рік прийдешній. Нехай 2022-й рік стане для вас роком мирним, щасливим і сповненим Божої благодаті!