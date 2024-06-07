Приоритет – F-16: в Воздушных силах рассказали, как Украине помогли бы самолеты Mirage 2000

Украина может получить самолеты Mirage 2000 от Франции. Они могли бы использоваться для нанесения ударов по воздушным и наземным целям.

В то же время спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона не стал комментировать заявление о том, получит ли Украина самолеты Mirage 2000. Он отметил, что сейчас для украинских защитников приоритетом является F-16, передает 24 Канал.

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Евлаш отметил, что в Воздушных силах пока не комментируют слова иностранных лидеров, а будут ждать, пока появятся официальные заявления военно-политического руководства Украины. Сейчас украинские защитники работают с теми силами и средствами, которые имеют на вооружении, или на которые рассчитывают от партнеров.

Сейчас мы рассчитываем, конечно, на F-16. Это наш основной самолет, который вскоре должен прибыть в Украину. Мы ждем, конечно, и на ракеты к нему, поскольку этот самолет сейчас является основным. С ним можно эффективно выполнять поставленные боевые задачи,

– заявил Евлаш.

Однако в Воздушных силах не стали исключать возможности того, что в будущем Украина сможет получить и другие самолеты и системы. Говоря о Mirage 2000, Евлаш добавил, что, как и любые современные самолеты, они способны выполнять различные боевые задачи. Так, французские самолеты могут наносить как воздушные, так и наземные удары.

Конечно, что этот самолет является достаточно современным, однако, как я и отметил ранее, F-16 сейчас является приоритетным типом самолетов для нас,

– резюмировал спикер Воздушных сил.

Самолеты Mirage 2000 для Украины

Макрон отметил, что Франция регулярно помогает Украине оказывать сопротивление российским захватчикам. И хотя эскалации не стоит допускать, впрочем, во время встречи с Владимиром Зеленским французский глава предложит обучение пилотов и объявит о новом сотрудничестве.

"Если говорить очень конкретно, то завтра во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество, и мы предоставим Mirage 2000 и предложим обучить пилотов", – заявил Макрон.

Известно, что Украина получит модернизированную версию истребителей – Mirage 2000-5. Самолеты планируют передать до конца года, а программа обучения украинских пилотов продлится 5 – 6 месяцев.