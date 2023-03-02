Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage 2000

Франция может передать Украине истребители Mirage 2000. Себастьен Лекорню заявил, что переговоры с Киевом по этому вопросу продолжаются.

Ведь, по словам министра обороны, прежде всего, нужно определиться с приоритетами. Однако Лекорню вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, что тема самолетов не табуирована.

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Что известно о вероятной передаче ВСУ Mirage 2000

Информация о том, что Минобороны Франции рассматривает вариант передачи Украине самолетов типа Mirage 2000 и обучение пилотов на них в Польше, появилась во время слушаний в Сенате Франции 28 февраля 2023 года.

Тогда один из сенаторов спросил Франсуа Лекорню, планирует ли Париж передать ВСУ 12 самолетов типа Mirage 2000C, которые списаны и поставлены на хранение летом 2022 года. Другой поинтересовался, будут ли учить украинских пилотов на Mirage 2000 в Польше.

Министр обороны не подтвердил эту информацию, однако заявил, что срочность заключается в отправке боеприпасов.

На боеприпасах держится выносливость украинцев… С украинцами идут разговоры о самолетах и об учениях,

– заявил Лекорню.

Однако министр обороны Франции не уточнил, о каком типе самолета говорится.

Франсуа Лекорню сказал, что трудности с доставкой самолетов связаны с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания: "Все это во временных горизонтах, которые явно не краткосрочны".

Что известно о французских истребителях Mirage 2000C