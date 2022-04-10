В мире есть несколько политиков, которых Россия боится: почему визит Джонсона не анонсировали

В мире есть несколько политиков, которых Россия боится: Подоляк объяснил, почему визит Джонсона в Киев не анонсировали.

Соответствующую информацию рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Это произошло 9 апреля во время интервью в эфире одного из телеканалов.

Заметьте Британия готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области

Подоляк рассказал о приезде премьера Британии

Очень и очень раздражительно относится к нему (говорится о Джонсоне – 24 канале) Россия. Поэтому мы понимаем все риски и опасности,

– объяснил Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что на его взгляд, сейчас есть люди, в отношении которых крайне негативно относятся в стране оккупантов. В частности, Михаил Подоляк рассказал, что это:

Владимир Зеленский номер один;

на втором месте Борис Джонсон с точки зрения ненависти к нему;

на третьей позиции, мне кажется, президент Польши Анджей Дуда.

"У россиян, мне кажется, есть рейтинг президентов или министров других стран, к которым они относятся с особой антипатией", – пояснил Подоляк.

Добавил, что считает, что Россия уважает только тех, кого боится.

Смотрите также – Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева: видео