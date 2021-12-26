Какие сюжеты стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.

Интересно ДТП с несовершеннолетним, бункеры на Тернопольщине – видео недели

Туризм на Рождество

В Израиле и Нидерландах установили жесткие ограничения, из-за очередной волны COVID-19. А вот Бельгия и Финляндия открыты для туристов. Рождество празднуют также в Южном полушарии: Бразилию посетил Санта-Клаус, а в Боливии установили самую большую сцену Рождества Христова.

Какие страны открыты для туристов: смотрите видео

"Тысяча Зеленского"

Украинцам, которые получили 2 дозы вакцины от коронавируса, начала поступать так называемая тысяча Владимира Зеленского. Полученные деньги можно потратить, в частности, на книги, кинотеатр или железнодорожные билеты.

На что украинцы тратят "тысячу Зеленского": смотрите видео

Студентов будут учить специалисты

В государственных учреждениях высшего образования планируют ввести новую образовательную программу по ІТ-предпринимательству. Образовательная инициатива предусматривает, что ведущие IT-специалисты будут учить студентов работать на практике.

50 университетов Украины примут участие в новом проекте: смотрите видео

Новые правила съезда в Польшу

Польша ужесточила требования при въезде в страну. Из-за этого на границе образовались километровые очереди. С 15 декабря без документов о вакцинации в Польшу попасть невозможно. Также необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, который действителен в течение 24 часов.

Что происходит на границе с Польшей: смотрите видео

Вакцинация для беременных

В зоне риска из-за заражения коронавирусом не только люди старшего возраста, но и беременные женщины. Медики отметили, что им необходимо вакцинироваться. Таким образом будущие матери смогут обезопасить не только себя, но и ребенка.

Можно ли вакцинироваться беременным женщинам: смотрите видео