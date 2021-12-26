Какие сюжеты стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.
Интересно ДТП с несовершеннолетним, бункеры на Тернопольщине – видео недели
Туризм на Рождество
В Израиле и Нидерландах установили жесткие ограничения, из-за очередной волны COVID-19. А вот Бельгия и Финляндия открыты для туристов. Рождество празднуют также в Южном полушарии: Бразилию посетил Санта-Клаус, а в Боливии установили самую большую сцену Рождества Христова.
Какие страны открыты для туристов: смотрите видео
"Тысяча Зеленского"
Украинцам, которые получили 2 дозы вакцины от коронавируса, начала поступать так называемая тысяча Владимира Зеленского. Полученные деньги можно потратить, в частности, на книги, кинотеатр или железнодорожные билеты.
На что украинцы тратят "тысячу Зеленского": смотрите видео
Студентов будут учить специалисты
В государственных учреждениях высшего образования планируют ввести новую образовательную программу по ІТ-предпринимательству. Образовательная инициатива предусматривает, что ведущие IT-специалисты будут учить студентов работать на практике.
50 университетов Украины примут участие в новом проекте: смотрите видео
Новые правила съезда в Польшу
Польша ужесточила требования при въезде в страну. Из-за этого на границе образовались километровые очереди. С 15 декабря без документов о вакцинации в Польшу попасть невозможно. Также необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, который действителен в течение 24 часов.
Что происходит на границе с Польшей: смотрите видео
Вакцинация для беременных
В зоне риска из-за заражения коронавирусом не только люди старшего возраста, но и беременные женщины. Медики отметили, что им необходимо вакцинироваться. Таким образом будущие матери смогут обезопасить не только себя, но и ребенка.
Можно ли вакцинироваться беременным женщинам: смотрите видео