В мире стало больше стран с баллистическими ракетами подводного запуска

Южная Корея провела испытания подводной лодки "Досан Ан Чан-хо" с баллистическими ракетами. Таким образом, страна стала восьмой в списке государств, обладающих таким вооружением.

Эту подводную лодку разработали в Южной Корее. Она оснащена шестью вертикальными ракетами-носителями.

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Уже после очередного раунда испытаний, примут решение о производстве БРПЛ. Дальность полета ракет – около 500 километров. Кодовое название ракеты Hyunmoo 4-4.

Какие еще страны обладают баллистическими ракетами подводного запуска:

США,

Россия,

Великобритания,

Франция,

Индия,

Китай,

КНДР.

Главная задача Южной Кореи – сдерживать КНДР

В отличие от обычных ракет наземного базирования, ракеты подводного запуска труднее обнаружить. Главная задача разработки Южной Кореи – сдерживание своего северного соседа.

Между тем В КНДР готовятся провести ночной военный парад, – СМИ

Ведь именно КНДР продемонстрировала недавно несколько типов БРПЛ, а также там работают над разработкой новой подводной лодки.

Пока в Сеуле официально не подтвердили информацию о новом виде оружия. Только говорят, что обеспечивают страну передовыми военными технологиями.