Добытая драгоценность весит более 5 килограммов. Об этом сообщил на своей фейсбук-странице глава Ровненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

К теме Укрощение нелегального бизнеса: на Ровненщине уменьшилась добыча янтаря

Похожих камней в мире немного

Благодаря рекордному весу камень вошел в мировую десятку крупнейших янтарных самоцветов. Сейчас максимальный вес такого янтаря составляет более 9 килограммов. Он находится в Музее естествознания в Берлине.

В Украине нашли один из крупнейших янтарных камней в мире / Фото AmberTrade

Превзошел украинские "солнечные камни"

В Украине же до сих пор крупнейшими образцами считались янтарные камни массой 1 930 граммов и 1 040 граммов.

По словам экспертов Государственного геммологического центра Украины, такие экземпляры чрезвычайно редкие. В музеях и частных коллекциях есть лишь несколько камней схожего веса.

Камень весит более 5 килограмм / Фото AmberTrade

Незаконная добыча янтаря: последние новости

Полиция разоблачила деятельность преступной группы на Волыни, которая причастна к незаконным операциям с янтарем. По результатам обысков, изъяли почти 300 килограммов камней.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в ходе которой разоблачила канал контрабанды янтаря в Китай и страны Ближнего Востока. Используя закрытые профили в социальных сетях, злоумышленники искали покупателей "солнечного камня" и проводили онлайн аукционы.

СБУ заблокировала деятельность преступной группы на Ровненщине, которая занималась контрабандой янтаря за границу в больших объемах. Они изъяли драгоценные камни на 5 миллионов гривен.

Интересно – последствия добычи янтаря на Ровненщине: смотрите видео