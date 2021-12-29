Видобута коштовність важить понад 5 кілограмів. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

До теми Приборкання нелегального бізнесу: на Рівненщині зменшився видобуток бурштину

Схожих каменів у світі небагато

Завдяки рекордній вазі камінь увійшов у світову десятку найбільших бурштинових самоцвітів. Зараз максимальна вага такого бурштину становить понад 9 кілограмів. Він знаходиться в Музеї природознавства в Берліні.



В Україні знайшли один з найбільших бурштинових каменів у світі / Фото AmberTrade

Перевершив українські "сонячні камені"

В Україні ж дотепер найбільшими зразками вважалися бурштинові камені масою 1 930 грамів та 1 040 грамів.

За словами експертів Державного гемологічного центру України, такі екземпляри надзвичайно рідкісні. У музеях та приватних колекціях є лише кілька каменів схожої ваги.



Камінь важить більше, ніж 5 кілограмів / Фото AmberTrade

Незаконний видобуток бурштину: останні новини

Поліція викрила діяльність злочинної групи на Волині, що причетна до незаконних операцій з бурштином. За результатами обшуків, вилучили майже 300 кілограмів каміння.

Служба безпеки України провела спецоперацію, у ході якої викрила канал контрабанди бурштину до Китаю та країн Близького Сходу. Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, зловмисники шукали покупців "сонячного каменю" та проводили онлайн аукціони.

СБУ заблокувала діяльність злочинної групи на Рівненщині, яка займалася контрабандою бурштину за кордон у великих обсягах. Вони вилучили дорогоцінні камені на 5 мільйонів гривень.

Цікаво – наслідки видобутку бурштину на Рівненщині: дивіться відео