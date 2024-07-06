Вражеские дроны на Полтавщине уже стали обыденностью. Часто их работа действительно эффективна. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, как можно предотвратить подобные атаки врага.

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Как эффективно противодействовать баллистике россиян

В понедельник, 1 июля, российские оккупанты атаковали аэродром в Миргороде. Уже 5 июля оккупанты повторно атаковали аэродром, поразив зенитно-ракетный дивизион С-300.

С-300ПС – это комплекс, который не перехватывает ракеты "Искандер-М", его не используют для перехвата разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" или ZALA, которые и преимущественно наводят баллистические ракеты на те или иные объекты. Думаете, С-300 перехватит баллистику? Нет. Думаете, С-300 увидит "Орлан-10"? Нет. Это "Орлан-10" увидел С-300,

– подчеркнул Александр Коваленко.

По Миргороду уже неоднократно прилетает баллистика, на Полтавщине в целом постоянно фиксируют разведывательные дроны россиян. Для решения этой проблемы есть соответствующие инструментарии.

"Это комплексы малого и среднего радиуса действия, альтернативные возможности. Например, в Одессе самолеты Як-52 перехватывают "Орланов". Неоднократно мы видели эффективность этих действий", – подчеркнул военный обозреватель.

Кроме вышеупомянутых средств, стоит также использовать средства радиоэлектронной борьбы. Они соответственно могут влиять на вражеские разведывательные беспилотники. Стоит отметить, что за вражескими БпЛА могут охотиться и украинские FPV. Хотя пока это скорее единичные случаи, однако и они приносят результаты.

Удар по Миргороду: реакция Украины