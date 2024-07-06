Ворожі дрони на Полтавщині вже стали буденністю. Часто їхня робота справді є ефективною. Військово-політичний оглядач групи "на Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу пояснив, як можна запобігти подібним атакам ворога.

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Як ефективно протидіяти балістиці росіян

У понеділок, 1 липня, російські окупанти атакували аеродром у Миргороді. Вже 5 липня окупанти повторно атакували аеродром, уразивши зенітно-ракетний дивізіон С-300.

С-300ПС – це комплекс, який не перехоплює ракети "Іскандер-М", його не використовують для перехоплення розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" чи ZALA, які й переважно наводять балістичні ракети на ті чи інші об'єкти. Думаєте, С-300 перехопить балістику? Ні. Думаєте, С-300 побачить "Орлан-10"? Ні. Це "Орлан-10" побачив С-300,

– наголосив Олександр Коваленко.

По Миргороду вже неодноразово прилітає балістика, на Полтавщині загалом постійно фіксують розвідувальні дрони росіян. Для розв'язання цієї проблеми є відповідні інструментарії.

"Це комплекси малого та середнього радіуса дії, альтернативні можливості. Наприклад, в Одесі літаки Як-52 перехоплюють "Орланів". Неодноразово ми бачили ефективність цих дій", – підкреслив військовий оглядач.

Крім вищезазначених засобів, варто також використовувати засоби радіоелектронної боротьби. Вони відповідно можуть впливати на ворожі розвідувальні безпілотники. Варто відзначити, що за ворожими БпЛА можуть полювати й українські FPV. Хоч поки це радше поодинокі випадки, однак і вони приносять результати.

Удар по Миргороду: реакція України