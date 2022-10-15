Новая глава Красного Креста заверила, что вопрос военнопленных – ее приоритет

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с новой главой Красного Креста Миряной Эггер. Она заверила, что ее приоритетом является вопрос военнопленных.

Разговор состоялся 15 октября по видеосвязи. Глава Офиса Президента поздравил Мирьяну Эггер со вступлением в новую должность.

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Россия нарушает права человека

Андрей Ермак отметил, что Россия нарушает права человека на временно оккупированных территориях нашего государства и мир на протяжении десятилетий не видел таких поступков. В частности, речь идет о содержании военнопленных и гражданских, которых похищают оккупанты.

Глава ОП призвал Мирьяну Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного Креста в колонию в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, где в теракте в конце июля Россия убила около 50 украинских пленных.

Ермак отметил, что Красный Крест 17 октября должен прибыть на линию разграничения на Востоке Украины. Это, по его словам, стало бы важным шагом.

В то же время Мирьяна Эггер подчеркнула, что Красный Крест должен иметь доступ ко всем военнопленным, в том числе и в Еленовке.

Это (военнопленные – 24 канал) – мой приоритет. И мы будем требовать получения доступа,

– подчеркнула Эггер.

Украина дала Красному Кресту 3 дня на то, чтобы они посетили Еленовку

В российском плену находятся как украинские военные, так и похищенные оккупантами гражданские. В частности, среди тех, кто до сих пор в плену врага – защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе и нацгвардейцы, которые обороняли Чернобыльскую АЭС в феврале – после выхода с территории станции оккупанты забрали их с собой.

Значительную часть пленных россияне содержат на временно оккупированной территории Донецкой области, в том числе в колонии в Еленовке. Именно там в конце июля оккупанты устроили теракт и убили десятки наших воинов. Официальных списков погибших до сих пор нет, и Россия отказывается отдавать их тела. Оккупанты пытаются всячески скрыть свою причастность к преступлению, поэтому не пускают в Оленевку ни украинских, ни международных представителей.

13 октября Украина обратилась с требованием к Красному Кресту направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке. Украина дала Красному Кресту три дня – до 17 октября, на что ответили, что не могут силой проникнуть в такие места.

На фоне этого Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился в Россию с призывом предоставить Красному Кресту доступ ко всем украинским военнопленным.

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