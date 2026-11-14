Путин хочет изменить границы Украины, а Трамп – снять санкции: Украину, возможно, готовят к опасной сделке

За разговорами о завершении войны может скрываться гораздо более масштабный план, последствия которого ощутит на себе вся Европа. Кремль стремится не только добиться территориальных уступок от Украины, но и ослабить НАТО, чтобы получить возможность диктовать собственные правила безопасности на континенте.

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Журналистка и психолог Лариса Волошина в интервью 24 Канал объяснила, почему Путину нужно именно мирное соглашение, как интересы Дональда Трампа могут сыграть на руку Кремлю и каким образом Украина способна сорвать опасный сценарий Москвы.

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Разница между прекращением огня и мирным соглашением

Российский диктатор Владимир Путин во время встреч в Кремле четко сформулировал свои требования: для него не существует линии разграничения, вместо этого должна быть установлена новая государственная граница между Россией и Украиной. Он требует признания российскими Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая вывод украинских войск с тех территорий, которые Россия не контролирует.

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Как отмечает Лариса Волошина, заявления некоторых украинских политиков о возможности заключения "мирного соглашения" до Нового года являются и поддакиванием Кремлю, поскольку основаны на непонимании международного права. Мирное соглашение – это документ, который завершает войну и устанавливает новые границы (что Путин называет "новыми территориальными реалиями"). После его подписания война считается юридически завершенной.

В то же время прекращение огня означает лишь остановку боевых действий. В таком случае:

* Сохраняется линия разграничения, на которой необходимо держать войска или миротворческие контингенты.

* Не происходит юридического признания захваченных территорий.

* Санкции продолжают действовать десятилетиями, пока не будет восстановлена территориальная целостность.

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Экономическая петля России

Россия крайне нуждается в передышке и снятии ограничений из-за стремительного ухудшения экономической ситуации. Согласно утечке данных скрытой статистики Росстата, страна-агрессор несет колоссальные потери:

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Падение в агросекторе составляет 16% за месяц (если сравнивать август и сентябрь, когда традиционно продолжается сбор урожая и показатели должны расти). Поступления от нефти в государственный бюджет упали на 20% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что цена на российскую нефть выросла с 40 до 100 долларов. Экспорт зерна из Новороссийска обвалился с 4 миллионов тонн до едва ли 4 тонн в день.

Простое прекращение огня не спасает российскую экономику. Без снятия санкций Россия рискует превратиться в "огромную Северную Корею" и начать разваливаться в течение ближайших десяти лет из-за невозможности удерживать армию на линии разграничения и отсутствия внешней торговли.

Почему интересы Трампа совпадают с планами Путина

Дональд Трамп также заинтересован именно в мирном соглашении, а не в замораживании конфликта. Его мотивация лежит в финансовой плоскости и желании привлечь инвестиции. Согласно американскому законодательству, санкции, введенные за захват Крыма и начало войны, могут быть отменены только тогда, когда исчезнут причины их введения.

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Чтобы отменить ограничения, президент США должен обратиться к Конгрессу и заявить, что война закончена. А в международном праве война заканчивается исключительно заключением мирного соглашения. Поэтому Трампу нужен документ между Украиной и Россией, который зафиксирует новые границы. Если Украина сама признает утрату территорий, Трамп получит законное право признать эти "новые реалии" и снять санкции.

Попытка России заменить НАТО в Европе

Путин и Трамп пытаются шантажировать Европу. Россия предлагает создать новую площадку "Россия – НАТО", где она будет выступать гарантом безопасности вместо США. Кремль предлагает европейским странам подписывать двусторонние договоры (подобные соглашению между Россией и Ираном), суть которых сводится к тому, что в случае нападения на одну страну другая не помогает ее врагу.

К слову, новой площадкой для обсуждения безопасности в Европе может стать "Рада "Россия – НАТО" ". Такую идею рассматривает специальный представитель президента США Джаред Кушнер, который предлагает использовать этот формат для более широких переговоров между Москвой и европейскими странами о будущей архитектуре безопасности.

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Это прямая попытка уничтожить европейское единство, развалить НАТО изнутри и устранить Украину как главного гаранта безопасности на континенте.

В то же время Россия активизирует свои сети влияния внутри Украины, которые маскируются под "проамериканские" или "прокитайские" силы. Их цель – посеять отчаяние, убедить украинцев, что Европа якобы "воюет нашими руками" и не собирается нас поддерживать.

Европейский предохранитель и провал российского лобби

Несмотря на опасения по поводу прихода к власти в Европе правоцентристов или откровенных популистов (таких как Марин Ле Пен во Франции или "Альтернатива для Германии"), европейская бюрократия создала надежный механизм защиты от скорой отмены санкций.

Евросоюз принял "консолидированное решение ": с 1 января 2027 года полностью прекращаются поставки российского газа и нефти (по трубопроводам или танкерами), а также запрещается импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. Чтобы отменить эти санкции, требуется единогласное голосование всех 27 стран-членов ЕС. Даже если, допустим, Ле Пен или Сара Вагенкнехт захотят вернуть российский газ, страны Балтии никогда за это не проголосуют.

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Единственный способ для отдельной страны обойти эти санкции – выйти из Евросоюза. Однако местный большой бизнес (например, французский Renault или немецкие Rheinmetall, Mercedes, Porsche) никогда не позволит разрушить единый европейский рынок ради интересов "Газпрома".

Как Украине перехватить инициативу

Сейчас у Украины есть уникальное окно возможностей, чтобы вместе с европейскими партнерами загнать администрацию Трампа в угол, используя американское законодательство. Речь идет о так называемой "Крымской декларации" (декларации Помпео) от 2018 года, которую подписывал сам Трамп. Этот документ запрещает президенту США признавать украинские территории российскими и оказывать давление на Украину с целью заставить ее отказаться от них.

Вместо того чтобы соглашаться на расплывчатые формулировки представителей Трампа о "небольших территориальных уступках", Киев должен публично потребовать от них объяснений по поводу ультиматума Путина. Трампа нужно заставить открыто ответить, поддерживает ли он требование Кремля отдать пять украинских областей и установить там новую государственную границу.

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Если Трамп публично поддержит эти требования, он нарушит закон США, что грозит ему новыми уголовными расследованиями – тем, чего он боится больше всего. Накануне слушаний в парламенте ему придется оправдываться и доказывать, что он не заставляет Украину капитулировать. Это позволит перевернуть переговорный стол и разрушить сценарий принудительного мирного соглашения.