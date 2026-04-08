Торг за территорию: Вэнс цинично прокомментировал войну между Россией и Украиной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Будапешт заявил, что Украина и Россия ведут торг за несколько квадратных километров. Он добавил, что Европа вообще не заинтересована в завершении войны.

По словам Вэнса, США вообще были разочарованы значительной частью политического руководства Европы. Об этом сообщили в The Guardian.

Что известно о заявлении Вэнса?

Вэнс отметил, что большинство стран Европы не хотят завершения войны между Россией и Украиной. По его словам, только председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони и некоторые западноевропейские партнеры были заинтересованы в завершении конфликта.

Зато вице-президент США отметил, что именно Виктор Орбан якобы поощрял всех разобраться в войне и начать вести переговоры.

Он отметил, что работа над переговорами продолжается, но Украине и России придется решить, как действовать дальше. Вэнс намекнул, что Киев должен пойти на территориальные уступки для прекращения войны.

Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, то это то, что мы сейчас говорим о торге за несколько квадратных километров территории в одном или другом направлении. Стоит ли из-за этого терять сотни тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин?

– заявил Вэнс.

Он также отметил, что Трамп и Орбан продолжают работать над решением конфликта, однако окончательное решение будут принимать только Украина и Россия.

